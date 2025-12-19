„Auksinės lemputės“: apdovanoti labiausiai įkvepiantys jauni žmonės ir organizacijos

„Visada džiaugiuosi matydamas aktyvų, atsakingą ir bendruomenišką jaunimą, kuris imasi iniciatyvos, savanoriauja ir buria kitus. Tokios iniciatyvos augina pasitikėjimą, stiprina bendruomenę ir leidžia tikėti mūsų rajono ateitimi. Savivaldybė ir toliau palaikys jaunus žmones, kurie drąsiai prisiima atsakomybę ir savo pavyzdžiu įkvepia kitus“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Kaip pabrėžia renginio organizatoriai, „Auksinės lemputės“ – tai ne tik statulėlės ar nominacijos. Tai padėka už idėjas, darbus, iniciatyvas ir tikėjimą jaunimu, kuris drąsiai veikia, buria, padeda ir įkvepia kitus. Šių apdovanojimų tikslas – stiprinti motyvaciją kurti, savanoriauti, imtis atsakomybės ir auginti gyvą, aktyvų Klaipėdos rajoną.
Šių metų renginio temą, kad geri darbai ir savanorystė kalba ne žodžiais, o veiksmais, pavyko perteikti pantomimos teatrui „A“, sujungiant teatro, šokio ir muzikos meno šakas.
Šiuolaikinio šokio pasirodymą dovanojo Urtė Dailidydė, dainavo solistė Anė Birbalaitė, fortepijonu grojo praėjusių metų apdovanojimų leureatas Haroldas Gun, o energingą ritmą kūrė Gargždų muzikos mokyklos džiazo ir moderniosios muzikos skyriaus būgnininkai (vad. Mykolas Eiva).
Apdovanojimai šiemet sulaukė ypatingo dėmesio. Siūlydami kandidatus nominacijoms aktyviai anketas pildė viso rajono gyventojai, o pačiame renginyje dalyvavo per 80 dalyvių, iš kurių didžiąją dalį sudarė jaunimas.
Prie apdovanojimų organizavimo ir įgyvendinimo prisidėjo ir nemažas būrys savanorių. Tradiciškai renginio metu įteiktos ir Klaipėdos rajono mero bei Jaunimo reikalų koordinatoriaus padėkos patiems aktyviausiems.
2025 metų „Auksinių lempučių“ laureatai
Metų proveržis – J. Lankučio biblioteka.
Biblioteka jau ne vienus metus aktyviai bendradarbiauja su vaikais ir jaunimu, kviečia savanoriauti, dalyvauti šešėliavimo programose, atlikti praktiką, įsitraukti į klubus ir renginius.
Metų savanoris – Vaiva Butikytė.
Aktyvi turizmo būrelio narė, nuolat padedanti stovyklose, renginiuose ir įvairiose iniciatyvose. Ji niekada neatsisako padėti, dalyvauja jaunimo mainų programose ir aktyviai dirba komandoje.
Metų jaunimo ambasadorius – Ernestas Bukauskas.
Jaunimo įkvėpėjas, palaikytojas ir motyvatorius, Gargždų jaunimo ir laisvalaikio centro turizmo mokytojas, nuolat įtraukiantis jaunimą į veiklas, projektus ir stovyklas, ugdantis lyderystę bei pilietiškumą.
Metų jaunimo rėmėjas – Gargždų kultūros centras.
Įstaiga, nuolat palaikanti jaunimo iniciatyvas, padedanti erdvėmis, patarimais ir praktine pagalba.
Metų mokyklos iniciatyva – Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija už Kovo 11-osios renginių ciklą „Laisvės vyturiai“, sujungusį konferenciją, pėsčiųjų žygį ir šventinį koncertą.
Metų jaunimo projektas – stovykla „Marių vėjai“.
Drevernoje veikianti stovykla, suburianti jaunimą visus metus, skatinanti savanorystę, bendruomeniškumą ir pilietiškumą, žinoma ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje.
Metų jaunimo lyderis – Emilija Auškalnytė.
Iniciatyvi, kūrybinga, aktyvi savanorė, mokyklos prezidentūros narė, jaunimo teatro aktorė, savo veikla ir pasiekimais garsinanti Klaipėdos rajoną.
Metų bendruomeniškiausias jaunimas – LMS Gargždų padalinys.
Aktyviai bendradarbiaujantis su organizacijomis, dalyvaujantis ir organizuojantis rajono renginius, plečiantis bendradarbiaujančių mokyklų ratą.
Metų jaunas Klaipėdos rajono gyventojas – Martynas Riekašius.
Daugybės respublikinių konkursų ir olimpiadų laureatas, savo pasiekimais garsinantis Klaipėdos rajoną visoje Lietuvoje.
Metų pilietiškiausias – Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro Turizmo būrelis.
Jaunimas, aktyviai dalyvaujantis pilietinėse akcijose, valstybinių švenčių minėjimuose ir tarptautinėse programose, ugdantis pilietiškumą per žygius ir veiklas.
