Autobusų vairuotojai neliks be darbo?

Užimtumo tarnybos puslapyje pasirodė informacija, kad bendrovė „Gintarinis vairas“ ketina atleisti 48 darbuotojus.
Kaip paaiškėjo, 45 jų yra autobusų vairuotojai, kurie bus atleisti iki metų pabaigos.
Teigiama, jog darbuotojus įmonė atleis šalių susitarimu.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovas Gintaras Neniškis teigė, kad „Gintarinis vairas“ prieš konkursines procedūras užėmė iki 16 proc. keleivių vežimo rinkos Klaipėdoje.
„Šiuo metu bendrovė „Gintarinis vairas“ iš esmės baigia savo veiklą, nes konkurse teikti keleivių vežimo paslaugas Klaipėdoje jie net nedalyvavo. Jei kalbame apie atleidžiamus vairuotojus, tai nemanau, kad tai bus problema. Tikėtina, kad naujas darbdavys jiems pasiūlys darbą, nes vairuotojų trūkumas yra labai didelis. Maršrutai juk lieka tie patys, tik autobusai bus kiti, kitų bendrovių. Panašu, kad kas norės, tikrai neliks be darbo“, – teigė G. Neniškis.
„Gintarinis vairas“ kol kas dar veža keleivius Klaipėdoje, kol juos pamažu pakeis konkursą vežimui laimėjusi kompanija „Kautra“ ir bendrovė „Klaipėdos paslaugos“.
„Kiek laiko dar darbuosis „Gintarinis vairas“, priklauso nuo to, kaip seksis „Kautrai“ įrengti elektrinę autobusų įkrovimo infrastruktūrą, nes tos, kurią jie dabar turi, nepakanka. Kol jie rengia tas aikšteles LEZ’o teritorijoje, keleivius dar veža senieji autobusai. Jei viskas vyks pagal planą, lapkričio pabaigoje senuosius autobusus pakeis elektriniai, bet viskas gali ir užsitęsti“, – kalbėjo G. Neniškis.
Anot G. Neniškio, kooperatinė bendrovė „Gintarinis vairas“, kuri buvo įsteigta dar nepriklausomybės pradžioje, baigia savo veiklą.
Maršrutus „Kautra“ pradėjo periminėti nuo rugsėjo 1 d. ir vėliausias terminas, kada jie privalo tą dalyką padaryti, yra kitų metų vasaris.
