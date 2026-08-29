„Ąžuolyno“ gimnazistai grįžta į savo mokyklą

„Manau, gimnazistai tiksliausiai pasakys, ar renovacija pavyko – užteks Rugsėjo 1-ąją pamatyti jų reakcijas, sugrįžus į savo mokyklą. Metus visa „Ąžuolyno“ bendruomenė mokėsi kitose patalpose, todėl šis sugrįžimas tikrai bus ypatingas. Norėjome, kad jie grįžtų į tokį „Ąžuolyną“, kuriame pokyčiai jaustųsi kasdien: kad klasėse būtų patogu, žiemą šilta, o karštomis dienomis nereikėtų galvoti, kaip ištverti pamoką. Ypač džiugu, kad tai ne pirmas užbaigtas projektas šią vasarą – prieš porą mėnesių baigėme ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos atnaujinimą. Siekiame, kad tokie mokyklų pokyčiai Klaipėdoje taptų ne išskirtiniu įvykiu, o įprastu dalyku“, – kalbėjo Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Darbų metu pastatas buvo apšiltintas, įrengtas šiuolaikiškas ventiliuojamas fasadas, sutvarkytas stogas, atnaujintas ūkinis pastatas.
Taip pat pakeisti langai, vidaus ir lauko durys, o siekiant užtikrinti mokinių saugumą, visa gimnazijos teritorija aptverta tvora.
Smarkiai pasikeitė ir mokyklos vidus: čia pakeistos vandentiekio ir šildymo sistemos, elektros instaliacija, visiškai atnaujinta vidaus apdaila.
Daug dėmesio skirta komfortiškoms ugdymo sąlygoms – pietinėje pastato pusėje esančiose klasėse įrengti kondicionieriai, o valgykloje, aktų ir sporto salėse sumontuotas mechaninis vėdinimas.
Darbus vykdė bendrovė „Virdaleka“, visų darbų vertė siekia apie 4,7 mln. eurų.
Šią vasarą taip pat sėkmingai užbaigti J. Kačinsko muzikos mokyklos remonto darbai.
Toliau planuojamas „Vyturio“ progimnazijos atnaujinimas – projektas jau parengtas ir šiuo metu paskelbtas rangos darbų pirkimas.
Pokyčiams ruošiamasi ir „Aukuro“ gimnazijoje, kurios atnaujinimo projektas dar rengiamas.
Klaipėdos miesto savivaldybė nuosekliai tęsia Klaipėdos švietimo įstaigų atnaujinimą, siekiant, kad miesto mokyklos ir darželiai taptų šiuolaikiškomis, jaukiomis ir įkvepiančiomis erdvėmis vaikų augimui ir mokslams.
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