B. Markauskas: daugiau patogumo mūsų vaikams, daugiau kokybės mūsų gyventojams

Puikus to pavyzdys – Gargždų naujoji autobusų stotis. Tikrai nuoširdžiai džiaugiausi, kai prasidėjo jos statybos, tikėjausi, manau, kaip ir Jūs visi, kad jau pagaliau atversime jos duris, bet ne veltui sakoma, kad gerais norais pragaras grįstas. Pavasarį statytojas paskelbė bankrotą ir viskas sustojo, o tiek ilgai trukusį procesą teko pradėti iš naujo – reikėjo įvertinti jau atliktus darbus, paruošti dokumentus ir skelbti naują konkursą. Tikiuosi, kad šį kartą laimės rangovas, kuris pajėgus atlikti darbus ir galbūt jau kitų metų pradžioje naujoji stotis priims ir keleivius, ir autobusus.

Viešojo sektoriaus realybė – sudėtingi viešieji pirkimai, įsipareigojimų nevykdantys statytojai, jų bankrotai ar net politinės permainos.

O kol laukiame stoties statybų, kiti projektai sparčiai juda į priekį. Pagaliau prasideda Gargždų kultūros centro renovacija. Šią savaitę susitikome su rangovu, kuris vykdys visus darbus. Įmonės vadovas pažadėjo, kad per šį mėnesį statybininkai užsibaigs visus paruošimus ir jau rugsėjį prasidės realūs darbai. Keisis iš esmės visos vidinės kultūros centro erdvės, jos bus perplanuotos, kad būtų daugiau vietos, be abejonės, visiškai bus renovuota koncertų salė, sumontuota nauja akustinė ir garso įranga. Todėl jau po pusantrų metų turėsime modernią ir renovuotą kultūros erdvę.

Kultūros centro renovacijos projektą aš pats asmeniškai prižiūrėjau nuo pat pradžios. Turėjome nemažai iššūkių, ypač su projektavimo stadija, daugybę susitikimų, įtikinėjimų ir raginimų, bet pagaliau esame prie finišo tiesės. Todėl smagu stebėti, kai tik popieriuje buvęs pastatas pagaliau įgaus realų pavidalą ir mes visi koncertus ar meno kolektyvų pasirodymus galėsime stebėti modernioje ir patogioje erdvėje.

Bronius Markauskas. Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

Sparčiai kyla ir Endriejavo kultūros namų sienos. Dar 2018 m. pradėtas statyti pastatas kurį laiką buvo įšalęs tarsi į ledą, nes rangovas tiesiog nevykdė darbų. Matydami, kad jo nepavyks išjudinti, nutraukėme sutartį. Dėl to sulaukiau daug kritikos, buvo sakoma, jog endriejaviškiai taip ir liks be pastato, bet laikas parodė, kad šis sprendimas buvo teisingas. Atėjus naujam statytojui jau matomas akivaizdus rezultatas. Vos per kelis mėnesius padaryta tiek darbų, kiek nebuvo padaryta per trejus metus. Tikiu, kad jau kitais metais Endriejavo gyventojai galės įžengti į naują centrą ir pagaliau turės savo erdvę kultūriniams renginiams ir susibūrimams.

Dar vienas sėkmingas projektas – Jakų mokykla. Kol kiti rajonai uždarinėja mokyklas, mes Klaipėdos rajone statome naujas. O to tikrai reikia, nes kasmet mūsų padaugėja dviem, trimis tūkstančiais, − ir daugiausia tai jaunos šeimos, turinčios vaikų, kurios savo atžalas nori leisti į mūsų mokyklas. Šį rugsėjį Jakų mokykla pasitiks pirmuosius savo pirmokus ir darželinukus. Labai tikiuosi, kad jie visuomet prisimins pirmąsias savo pamokas būtent šioje mokykloje.

Nepaisant visko, vien Jakų mokyklos neužtenka. Todėl Sendvario seniūnijoje statysime dar vieną mokyklą su darželiu, sporto sale. Sutartį su rangovu turėtume pasirašyti dar šiemet, o jau po trejų metų šis centras turėtų atverti duris. Čia tilps daugiau kaip šeši šimtai mūsų vaikų, o kartu sukursime ir naują erdvę Sendvario gyventojams.

Taip pat šį gruodį duris turėtų atverti ir dar dvi darželio grupės Sendvaryje. Į antrą pusę persirito Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro priestato statybos. Statybų pabaiga numatoma gruodį, o jau nuo sausio lauksime dar keturių dešimčių vaikų.

Planuose ir darželis Mazūriškėse, Dituvoje, Dercekliuose. Išplėsime Priekulės Ievos Simonaitytės gimnaziją. Jau gavome leidimą priestato prie buvusio mokyklos stadiono ir aikštyno statybai. Statyboms pasibaigus mokiniai ir mokytojai turės daugiau erdvės, o naujai įrengta aktų sale galės naudotis ir miesto bendruomenė.

Tad vietoje nestovime. Be abejonės, pasakysit, kad galėtumėme judėti ir greičiau. Mes taip pat to norime ir tikrai darome viską, kad taip ir būtų. Tiesiog kartais planai sugriūna kaip kortų namelis. Bet, nepaisant visko, mes vėl stojamės, einame pirmyn ir galiu pažadėti, kad visada tą darysime.