Baigti Klaipėdos paplūdimio pildymo smėliu darbai

Darbai dėl palankių oro sąlygų baigti savaite anksčiau nei planuota, sako uosto vadovas Algis Latakas.

„Povandeninį pylimą, kuris labai reikalingas papildant paplūdimio krantus smėliu, planuota supilti per tris savaites. Palankūs orai ir geras darbo organizavimas tai leido padaryti per trečdaliu trumpesnį laiką – per dvi savaites. Toliau darbas perduotas pačiai gamtai, lieka tikėti, kad ji atliks savo darbą gerai“, – pranešime teigė A. Latakas.

Maždaug 700-750 metrų ilgio povandeninis pylimas 2,5-3 metrų gylyje suformuotas iš 180 tūkst. kubinių metrų smėlio, iškasto gilinant išorinį laivybos kanalą. Artimiausiu metu bangos smėlį ims mesti į krantą, o vėjas nuneš į kopagūbrį, tad taip paplūdimys pasipildys smėliu.

Liepos 29-ąją pradėjus darbus gyventojai abejojo, ar smėlis yra švarus, tačiau A. Latakas praėjusią savaitę teigė, kad iš laivybos kanalo dugno iškastas smėlis yra švaresnis nei paplūdimyje.

Pasak uosto direkcijos, smėlio mėginys buvo ištirtas laboratorijoje Olandijoje, o pradėjus formuoti pylimą jį tyrė ir Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkai – abiem atvejais gautas patvirtinimas, kad jis tinkamas paplūdimių pildymui.

Aplinkos apsaugos agentūrai atliekant reguliarų Lietuvos krantų pokyčių monitoringą, ne kartą buvo fiksuota, kad krantų ardos procesai ties pirmąja Melnrage yra patys intensyviausi, šlaitų nuardymas čia siekia 6,3 metro.

„Šio paplūdimio būklė yra viena prasčiausių, palyginti su visu Lietuvos pajūriu“, – pranešime teigė Aplinkos tyrimų departamento hidrologinių tyrimų skyriaus vedėjas Ovidijus Stulpinas.

Paskutinį kartą Klaipėdos paplūdimiai ties Giruliais smėliu pildyti 2018 metais. Pirmojoje Melnragėje anksčiau tai nebuvo daroma.

Baigus pylimo formavimą panaikinti apribojimai maudytis jūroje.