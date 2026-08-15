Baseinui ieškos naujo šeimininko

Paprašė padėti parduoti
Prieš 50 metų beveik miesto centre, visai šalia uosto, Gulbių gatvėje, buvo pastatytas uždaras 25 m ilgio „Dinamo“ baseinas su šešiais plaukimo takeliais ir pora tramplinų.
Penkių metrų gylio šachtoje buvo galima išmokti nardyti.
Baseinas iš pradžių priklausė to paties pavadinimo sporto draugijai.
Jame treniruodavosi milicijos mokyklos auklėtiniai, tačiau klaipėdiečiai susimokėję irgi galėjo naudotis baseinu.
Vėliau baseinas perėjo Klaipėdos valstybinės kolegijos žinion.
Mažiausiai 13 metų jis nebenaudojamas, ir įstaiga paprašė Turto banko (TB) tarpininkauti parduodant buvusį baseiną ir bendrabučio pastatą.
Laukia ketvirtas aukcionas
Tai jau bus ketvirtas aukcionas, kuris numatytas rugpjūčio 24-ąją, ankstesni trys neįvyko, nes nesulaukta dalyvių.
Pradinė komplekso kaina – 1,59 mln. eurų.
Busimo aukciono pradinė kaina, lyginant su ankstesniais aukcionais, sumažinta maždaug 10 proc., nuo 1,723 mln. eurų.
Iš aukciono surinktas lėšas planuojama skirti naujo Klaipėdos valstybinės kolegijos pastato statyboms.
Baseino pastatas yra 1,5 tūkst. kv. m ploto.
Esama inžinerinė infrastruktūra yra pasenusi, reikalingas kapitalinis remontas.
Sykiu parduodamas ir trijų aukštų, 2 tūkst. kv. m ploto bendrabutis, kuris, kaip teigiama, eksploatuojamas ir geros būklės.
Atlikti sanitarinių mazgų ir bendro naudojimo patalpų atnaujinimo darbai, įrengtos virtuvės, todėl pastatas tinkamas greitam veiklos pradėjimui.
Aplink statinius yra 0,38 ha žemės sklypas, kuris, kaip nurodoma TB skelbime, parduodamas nuosavybės teise.
Maksimalus užstatymo aukštis – 20 m.
Vieta išskirtinė ir dėl puikaus susisiekimo, ir dėl išvystytos socialinės infrastruktūros.
Buvo besidominčiųjų
Anot TB atstovų, aukcione parduodamo objekto lokacija patraukli – teritorija yra gyvybingoje miesto dalyje, kur kasdien vyksta tiek verslo, tiek švietimo veikla, todėl čia nuolat juda žmonių ir transporto srautai.
„Vieta išskirtinė ir dėl puikaus susisiekimo, ir dėl išvystytos socialinės infrastruktūros. Be to, sklypas patenka į intensyvaus užstatymo zoną, kurioje galima toliau plėtoti įvairias funkcijas – nuo paslaugų ar komercinės veiklos iki gyvenamosios paskirties projektų, priklausomai nuo pasirinktos krypties“, – pabrėžė TB išorinės komunikacijos vadovas Paulius Vaitekėnas.
P. Vaitekėno teigimu, bent keletas potencialių aukciono dalyvių buvo atvykę apžiūrėti objekto.
Didelės vertės objektai esą dažniausiai patraukia dėmesį tų potencialių pirkėjų, kurie turi objekto panaudojimo viziją.
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