Bendruomenės rankomis kurtos sūpynės virto nuolaužų krūva: suniokota nepataisomai

Prieš keletą metų Gindulių bendruomenės buvusi pirmininkė Nijolė Stankutė rašė projektą, gavo finansavimą, o bendruomenės vyrai surinko ir įtvirtino medines sūpynes.
Aitvarų gatvėje gamtos apsuptyje prie tvenkinio žmonės norėjo vietos pasisėdėjimui.
Gavus finansavimą, buvo užsakytos sūpynės su mediniu rėmu.
Penkerios sūpynės buvo sujungtos bendru karkasu. Taip pat atsirado ir medinis stalas su suolais.
„Ten labai graži vieta, visi norėjo tokios erdvės pasisėdėjimui, pabuvimui su šeima. Tada šios sūpynės kainavo 1,4 tūkst. eurų. Dabar tai virto malkų krūva. Suniokota nepataisomai“, – liūdnai kalbėjo buvusi bendruomenės pirmininkė.
Vietiniai įtaria, kad sūpynes suniokojo čia pamėgęs rinktis jaunimas.
„Bendruomenės vyrai dirbo, statė sūpynes, reikėjo įbetonuoti pagrindą. O kažkas viso to nevertina. Bet juk suniokotas visų turtas, bendruomenės rankomis kurtas“, – sakė buvusi pirmininkė.
Žmonės dar viliasi, kad galbūt pavyks išaiškinti vandalus. Jei tai nepilnamečių darbas, žalą privalėtų atlyginti jų tėvai.
Gindulių bendruomenė šiuo metu neturi vadovo.
„Aš atsisakiau šių pareigų, man toli važinėti į Gindulius. O naujo vadovo bendruomenė taip ir neranda. Visi klausia, kiek algos mokės. Be jokio atlygio pareigų niekas nenori“, – pastebėjo N. Stankutė.
Naujausi komentarai