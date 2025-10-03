Vagys įjunko į Klaipėdos priemiesčius

Ginduliuose vagys norėjo pavogti priekinius automobilio žibintus.
„Veikė naktį, atėjo iš laukų pusės. Kažkas juos nubaidė ir jie pasitraukė. O savaitgalį mums skambino tamsaus gymio vyrai į vartus, manęs nebuvo, vyras tvarkėsi aplink namą, o mamai išėjus, jie išvažiavo, mama truputį sunerimo“, – kitus gyventojus perspėjo vietiniai.
Vagišiai buvo apsireiškę Lankiškių gatvėje.
Kiti gyventojai pranešė, kad įtartini asmenys buvo pastebėti net du kartus – pirmą ir ketvirtą valandą nakties.
Gyventojai perspėjo kaimynus, kad po visą rajoną vaikštinėja įtartini veikėjai.
„Medunešio gatvė Ginduliuose taip pat turėjo naktinių svečių, kurie nužiūrinėjo mašinas, kiemus“, – patikino gyventojas.
Dar vienas incidentas užfiksuotas prie Gargždų esančioje sodų bendrijoje „Dobilas“.
Vietiniai jau anksčiau buvo pastebėję, kad tamsiomis gatvelėmis vaikšto neaiškūs asmenys ir tikrina, ar automobiliai yra užrakinti.
Paaiškėjo, kad į sodų bendriją vagišiai atėjo ne taip ir vėlai – apie pusę devynių vakaro.
Iš neužrakinto automobilio buvo pavogta rankinė, kurioje buvo piniginė su pinigais, automobilio dokumentai, asmens tapatybės kortelė.
