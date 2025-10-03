 Vagys įjunko į Klaipėdos priemiesčius

2025-10-03 10:43
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdos rajono gyventojai perspėja apie incidentus gyvenamųjų namų kvartaluose – kiemus tamsiu paros metu šukuoja vagišiai.

Nuostoliai: nuo vagių nukentėję ginduliškiai perspėjo kaimynus, kad rajone siaučia vagys.

Ginduliuose vagys norėjo pavogti priekinius automobilio žibintus.

„Veikė naktį, atėjo iš laukų pusės. Kažkas juos nubaidė ir jie pasitraukė. O savaitgalį mums skambino tamsaus gymio vyrai į vartus, manęs nebuvo, vyras tvarkėsi aplink namą, o mamai išėjus, jie išvažiavo, mama truputį sunerimo“, – kitus gyventojus perspėjo vietiniai.

Vagišiai buvo apsireiškę Lankiškių gatvėje.

Kiti gyventojai pranešė, kad įtartini asmenys buvo pastebėti net du kartus – pirmą ir ketvirtą valandą nakties.

Gyventojai perspėjo kaimynus, kad po visą rajoną vaikštinėja įtartini veikėjai.

„Medunešio gatvė Ginduliuose taip pat turėjo naktinių svečių, kurie nužiūrinėjo mašinas, kiemus“, – patikino gyventojas.

Dar vienas incidentas užfiksuotas prie Gargždų esančioje sodų bendrijoje „Dobilas“.

Vietiniai jau anksčiau buvo pastebėję, kad tamsiomis gatvelėmis vaikšto neaiškūs asmenys ir tikrina, ar automobiliai yra užrakinti.

Paaiškėjo, kad į sodų bendriją vagišiai atėjo ne taip ir vėlai – apie pusę devynių vakaro.

Iš neužrakinto automobilio buvo pavogta rankinė, kurioje buvo piniginė su pinigais, automobilio dokumentai, asmens tapatybės kortelė.

Sima
Tai jeigu žmonės nežino, kad reikia užsiralinti automobilį ar nepalikti rankinės, prie ko čia policija. Vienykitės, budėkit savo gatvėse, tarkitės su kaimynais, o ne policiją kaltinkit. Prie kiekvieno namo policijos nepastatysi. Dėkitės kameras, kurios gelbės ir parodys, kas tavo piniginę rakinėja. Čia yra rimti dalykai ir tas reiškinys tik blogės, nes gyvenimas sunkėja.
0
0
Alio
Ar policija išlenda iš savo kabinetų?
1
0
L.R
Yra mentu nedirbimas tokius vagis pagauti ir pirštus nukapoti ant trinkos
3
0
