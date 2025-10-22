Gyventojai prabilo apie dažnėjančias vagystes: esame išsigandę

Vilniaus rajono gyventojai skelbia, kad grįžtame į devyniasdešimtuosius – per kelias savaites į rūsius ir sandėlius buvo įsilaužta ne vieną kartą.
„Pas mus buvo įsilaužta į sandėliukus spalio 7–8 dienomis – į skirtingus namus. Gyventojai ryte pastebėjo, kad vienų spynelės sulaužytos, kitur irgi sulaužytos – negali atidaryti durų. Jie pranešė mums – iškvietėme policiją – ir patikrinę nustatė, kad širdelės sulaužytos. Reiškia, kad kažkas bandė įsilaužti. Patikrinus vidų pamatėme, kad niekas nebuvo pavogta, nes sandėliukai pas mus pakankamai tvarkingi ir nieko nerasi. Nemaloni situacija, nes bendrija turi organizuoti spynas, taisymą, raktų gamybą kiekvienam laiptinės gyventojui. Taigi pakankamai didelės išlaidos“, – pasakojo daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas Justinas Keršis.
Vyras pasidalijo informacija su bendrijos gyventojais ir Karoliniškių grupėje. Teigė, kad į žinutę sureagavo labai daug žmonių.
„Daug atsiliepė, kad pastaruoju metu buvo labai daug įsilaužimų, pavyzdžiui, Jankausko gatvėje, Kavoliuko gatvėje. Yra pavogtų dviračių, be to, visokių kitokių smulkių daiktų“, – sakė J. Keršis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Bendrijos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad įsilaužimas ilgapirščiams – nesunkus reikalas.
„Kadangi tam tikros durys turi tam tikras širdeles, labai paprastai – ateina, stukteli per durų širdelę su kaltuku ir plaktuku, širdelė skyla, ir tada jie su atsuktuvu atitraukia durų auselę. Taip sugeba atsidaryti duris ir eiti į vidų labai greitai ir efektyviai“, – aiškino jis.
Karoliniškių gyventoja papasakojo keistą situaciją – mistiškai atsirado dviratis.
„Vyras penktadienį įėjo ir dviratis stovėjo prie šiukšliadėžės. Vyras įtartinai pažiūrėjo – tokio dviračio niekas negali numesti“, – pasakojo vilnietė Regina Skurkienė.
Paklausus, ar ji įsitikinusi, kad dviratį paliko vagys, ji teigė, kad dėl to kalbėjosi net su kaimynais, bet niekas nieko nežino.
„Prie šiukšliadėžės buvo, o į laiptinę kažkas tai atsinešė. Kažkas, nežinau kas. Nežinau“, – tikino moteris.
(be temos)