Sulaikyta gauja, vogusi „Lexus“ ir „Toyota“ automobilius

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas vagysčių ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Šiemet policija Vilniuje fiksavo išaugusį „Lexus“ ir „Toyota“ markių automobilių vagysčių skaičių. Kruopščiai išanalizavus duomenis, policijos pareigūnai ėmėsi neviešo pobūdžio veiksmų ir jau netrukus identifikavo grupę asmenų, įtariamų šių nusikaltimų padarymu.
Lapkričio antroje pusėje, nakties metu, Pašilaičių mikrorajone buvo pagrobtas automobilis „Lexus“. Lapkričio 22-ąją policijos pareigūnai sustabdė šį automobilį, ant kurio jau buvo uždėti ne jam priklausantys valstybinio numerio ženklai. Automobilį vairavęs vyras sulaikytas.
Lapkričio 24 dieną viename sostinės butų buvo surengta speciali policijos operacija, kurios metu sulaikyti keturi asmenys.
Atlikus kratas sulaikytųjų gyvenamosiose vietose bei jų naudojamose transporto priemonėse, buvo rasta ir paimta speciali įranga automobiliams atrakinti ir užvesti, galimai narkotinės medžiagos, elektroninės svarstyklės, pakavimo priemonės bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai.
Visiems penkiems sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai ir paskirtos kardomosios priemonės. Dviem iš jų teismas skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Už inkriminuojamas veikas numatyta laisvės atėmimo bausmė iki septynerių metų.
Pareigūnai toliau aktyviai siekia atskleisti šių asmenų galimai įvykdytas nusikalstamas veikas bei nustatyti visus prie šių nusikaltimų prisidėjusius asmenis.
