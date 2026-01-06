Įspėja: sostinės gatvėje vieną valandą bus ribojamas eismas

Skelbiama, jog šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio, kurio metu žuvo žmogus. Todėl antradienį, nuo 19 iki 20 val., Ukmergės gatvės dalyje bus atliekamas kliūties matomumo eksperimentas, dėl kurio dalyje gatvės bus įvesti laikini eismo ribojimai.
„Vilniuje, Ukmergės gatvėje, ties viaduku su Šeškinės gatve (važiavimo kryptimi nuo centro link Ateities gatvės) planuojama atlikti kliūties matomumo eksperimentą, todėl laikinai bus ribojamas eismas kelio atkarpoje Ukmergės gatve nuo Ozo gatvės iki nuvažiavimo į Fabijoniškių gatvę, ties „Rimi“ parduotuve“, – praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
