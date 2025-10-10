Biržos tiltas dar nekils

Lygiai prieš mėnesį buvo suplanuotas burlaivio „Meridianas“ plukdymas į doką remontui.
Tačiau burlaivio savininkai plukdymą atšaukė, kai gavo informacijos, kad dar vienas profilaktinis bandymas pakelti Biržos tiltą, pro kurį turėjo būti plukdomas laivas, ir vėl buvo nesėkmingas.
„Situacija nepasikeitusi, dabar organizuojame susitikimą su įvairiomis institucijomis. Reikia nuspręsti, kokių tolimesnių veiksmų turime imtis. Nes reikia remontuoti vienos pusės tilto pakėlimo mechanizmą. Šiaip jau esame nusitekę pertvarkyti tą pakėlimo mechanizmą į hidraulinį“, – kalbėjo Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Mero pavaduotojas teigė, kad per mėnesį po pastarojo nesėkmingo bandymo pakelti Biržos tiltą, dalis probleminių detalių sutvarkyta, tačiau pakėlimo mechanizmas vis tiek neveikia.
Savivaldybės atstovai tvirtino artimiausiu metu į posėdį dėl tilto remonto perspektyvų pakviesiantys ir paveldosaugininkus, nes Biržos tilto pakėlimo mechanizmas įtrauktas į saugomųjų sąrašą.
„Manau, kad senasis mechanizmas galėtų likti vietoje, jei jau jis yra saugotinas. Vėliausiai kitos savaitės viduryje rinksimės ir tarsimės, ką toliau daryti. Tokia yra situacija“, – teigė A. Kamarauskas.
Tilto problemos prasidėjo dar rugpjūčio 22-osios naktį, kai buvo bandoma patikrinti, ar jo pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai.
Jį nuleidžiant, įstrigo viena tilto pusė.
Pradžioje manyta, jog sugedo elektros variklis, kuris dar tą patį savaitgalį buvo demontuotas, sutvarkytas ir kitą dieną pastatytas į vietą.
Tada vėl pamėginta pakelti tiltą, tačiau nepavyko. Tuomet nuspręsta, kad problema galbūt yra reduktoriuje.
Organizuojame susitikimą su įvairiomis institucijomis. Reikia nuspręsti, kokių tolimesnių veiksmų turime imtis.
Buvo ardomas tilto reduktorius.
Meistrai atidavė suremontuotas detales, tilto prižiūrėtojai jas sumontavo ir prieš mėnesį buvo suplanuotas dar vienas pakėlimas, tikrinant, kaip tiltas veikia.
Tačiau ir tą sykį jis nepakilo, dabar jau kita jo dalis.
Tiltą prižiūrinčios bendrovės „Viadukas“ vadovas Simonas Vitkevičius pabrėžė, jog reikalingas kapitalinis remontas.
Naujausi komentarai