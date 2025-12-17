Klaipėdoje po Paryžiaus Komunos gatvės kapitalinio remonto – geresnis susisiekimas

„Džiaugiuosi, kad šis projektas sėkmingai užbaigtas. Prieš daugiau nei 50 metų nutiesta gatvė jau buvo labai blogos būklės: asfalte buvo daug plyšių, provėžų ir kitų defektų, kaip, pavyzdžiui, susmegę gatvėje įrengti lietaus surinkimo šulinių dangčiai. Darbų apimtis tikrai buvo nemenka, todėl esu dėkingas klaipėdiečiams už kantrybę. Šiandien galime matyti aiškų rezultatą – atnaujintą važiuojamąją dalį, sutvarkytą požeminę infrastruktūrą, naujus šaligatvius, dviračių taką bei modernų apšvietimą. Visa tai reikšmingai pagerino eismo saugumą ir patogumą tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems ir dviratininkams. Paryžiaus Komunos gatvė yra svarbi miesto susisiekimo arterija, todėl jos atnaujinimas buvo būtinas žingsnis siekiant kokybiškesnės ir saugesnės miesto infrastruktūros“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Kapitalinio remonto metu visiškai atnaujinta važiuojamoji dalis ir visa požeminė infrastruktūra: paklotas naujas asfaltas, įrengta nauja žiedinė sankryža Paryžiaus Komunos ir Malūno Tvenkinio gatvių sankirtoje. Taip pat dešinėje (pietinėje) gatvės pusėje nutiestas atskiras 2,5–3 metrų pločio raudono asfalto dviračių takas bei abiejose gatvės pusėse įrengti nauji 2–2,5 metrų pločio šaligatviai, iškloti betono trinkelėmis. Be to, gatvėje atnaujinta lietaus nuotekų sistema bei sumontuotas naujas apšvietimas, siekiant geresnio matomumo ir saugumo.
Šiuo metu rangovai papildomai atnaujina dvi automobilių stovėjimo aikšteles, esančias prie Klaipėdos futbolo mokyklos Paryžiaus Komunos gatvėje – numatoma 51 stovos vieta. Šiuos darbus planuojama užbaigti ateinančių metų pradžioje.
Darbai startavo praėjusiais metais, atsižvelgiant į tai, kad 1970 metais nutiestos gatvės danga buvo netinkamos būklės. Projektas buvo įgyvendinamas etapais: nenumatant visiško gatvės uždarymo, eismas buvo ribojamas atskirose atkarpose, o pėsčiųjų zonos atitveriamos, tačiau visada buvo užtikrinamas priėjimas prie gatvėje esančių daugiabučių namų ir administracinių pastatų.
Darbus vykdė UAB „Plungės lagūna“, o sutarties vertė siekia beveik 3 mln. eur. Visame 1,08 km ilgio atnaujintame ruože įdiegta nauja infrastruktūra, kuri ne tik padidino eismo saugumą, bet ir žymiai pagerino patogumą pėstiesiems bei dviratininkams.
