 Būstą įsigijusi šeima šokiravo gyventojus: neužteko pinigų prabangiems daiktams

Būstą įsigijusi šeima šokiravo gyventojus: neužteko pinigų prabangiems daiktams

2026-08-18 10:53
Ieva Niekytė

Klaipėdiečius nustebino keistas paramos prašymas – būstą įsigijusi šeima teigė nebeturinti pinigų jam įsirengti. Tačiau gyventojų dėmesį labiausiai patraukė ne pats prašymas, o reiškiami itin konkretūs norai – nuo „boho“ stiliaus kavos staliuko iki mikrobangų krosnelės su grilio funkcija.

Norai: klaipėdiečius nustebino įžūlus paramos prašymas – būstą įsigijusi šeima ieškojo ne tik būtiniausių daiktų, bet ir „boho“ stiliaus kavos staliuko.
Norai: klaipėdiečius nustebino įžūlus paramos prašymas – būstą įsigijusi šeima ieškojo ne tik būtiniausių daiktų, bet ir „boho“ stiliaus kavos staliuko. / „Pexels“ asociatyvi nuotr.

Viename skelbime elektroninėje erdvėje žmogus parašė, kad po būsto įsigijimo šeimai neliko pinigų, todėl šiuo metu labai praverstų bet kokia pagalba įsirengiant namus.

Klaipėdiečių buvo klausiama, galbūt kas nors turi nereikalingų daiktų ir galėtų juos padovanoti.

Labiausiai ieškota televizoriaus spintelės, tinkamos 55 colių televizoriui.

Taip pat prašyta šviesaus „boho“ stiliaus kavos staliuko.

Labiausiai ieškota televizoriaus spintelės, tinkamos 55 colių televizoriui. Taip pat prašyta šviesaus „boho“ stiliaus kavos staliuko.

Šeimai esą reikalinga ir mikrobangų krosnelė, pageidautina su grilio funkcija, taip pat praverstų įkraunamas dulkių siurblys su baterija.

Sąraše atsidūrė ir sienų dekoracijos bei paveikslai, kurie, pasak skelbimo autoriaus, suteiktų namams jaukumo.

Būtent toks konkretus norimų daiktų sąrašas ir teiginys, kad šeima sunkiai verčiasi, netrukus pažadino klaipėdiečių diskusiją.

Gyventojai svarstė, kad jei šeimai pavyko susitaupyti ir nusipirkti būstą, galbūt taip pat galima susitaupyti ir dulkių siurbliui, televizoriaus spintelei ar kavos staliukui?

Vienas klaipėdietis savo mintį išreiškė itin ironiškai.

„Sunkiai besiverčianti? Po būsto įsigijimo? Aš tuomet visai nesiverčiantis, nes gyvenu nuomojamame būste“, – juokavo klaipėdietis.

Ironijos netrūko ir kitame komentare.

„Įsigijome namą, bet trūksta pinigų tvorai ir atostogoms. Gal kas galėtų prisidėti ir paremti?“ – ironizavo žmogus.

Klaipėdiečiai teigė, kad dalis prašomų daiktų nėra būtini – kavos staliuko esą galima atsisakyti, vietoj dulkių siurblio naudoti šluotą, o sienų dekoracijas pasidaryti patiems.

Tačiau dalis žmonių atvirai piktinosi tokiu prašymu.

Gyventojai teigė, kad ieškant pagalbos, nederėtų būti išrankiems – norimus daiktus galima įsigyti patiems, o sulaukus pasiūlytos paramos džiaugtis tuo, ką žmonės gali pasiūlyti.

Šiame straipsnyje:
būstas
skelbimas
pagalbos prašymas
prabangūs daiktai

Naujausi komentarai

Komentarai

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Na
kad prašo tam tikro pavadinimo daiktus - čia jau per daug. Bet kaip rašo ne vienas, galėtų būti kokia vieta, kur žmonės neštų dar normalų, galimą naudoti daiktą. Kiti galėtų pasiimti. Aišku nereikia perlenkti ir vežti kokias lūženas, kurių vieta atliekų aikštelėse. Manau ne vienas tikrai norėtų ką nors pakeisti , o seną , bet dar naudojamą daiktą kam nors atiduoti. Bet būna ir taip, kad po skelbimo apie kokį dovanojamą daiktą ( sakykim, dar veikiantį šaldytuvą ar skalbimo mašiną ) kur parašai, kad nauji savininkai patys turi jį pasiimti, sulauki skambučio - o gal galite atvežti ?
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nuomonė
Gal jau paplito naujųjų migrantų ukrožydų ir tų pačių ukrožydų, kurie Klaipėdoje nuo seniau užsilikę triukai?
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md//
laikraštis....blamba fb pliotkės spausdina///
2
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