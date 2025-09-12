Centrinėje Klaipėdos susisiekimo ašyje suplanuoti pokyčiai: startas jau kitąmet

Projektas apima šviesoforų valdymo atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimą, nuovažų tvarkymą, modernų apšvietimą, lietaus surinkimo sistemas bei papildomas eismo saugumo priemones. Pokyčiais siekiama sudaryti galimybes darniam visų eismo dalyvių judėjimui – tiek automobiliais, tiek viešuoju, tiek bevarikliu transportu, tiek pėsčiomis.
„Tai vienas iš didžiausių pastarojo meto susisiekimo projektų Klaipėdos mieste. Miesto centrinė transporto ašis yra gyvybiškai reikšminga tiek kasdieniams gyventojų poreikiams, tiek miesto patrauklumui. Investicijos į šį projektą užtikrins patogesnį judėjimą visiems eismo dalyviams, mažiau spūsčių, kartu ir mažesnę oro taršą“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Projekto vertė siekia daugiau nei 20 mln. eurų, iš kurių apie 15 mln. numatoma finansuoti Europos Sąjungos lėšomis. Sutartis dėl ES finansavimo jau pasirašyta. Projekto įgyvendinimas startuos ateinančiais metais. Siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, darbai bus vykdomi etapais, visa centrinė miesto transporto ašis turi būti atnaujinta per 4 metus.
Dideli pokyčiai laukia ir Danės gatvės: gatvė bus rekonstruota ir pratęsta iki pat Artojo gatvės. Darbų zona apims gatvės ruožą nuo Laivų skg. iki Artojo, Mokyklos bei Liepų g. sankryžos. Kartu bus įrengiamas naujas apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešojo transporto stotelės, įrengiami ir rekonstruojami lietaus nuotekų, elektros, šilumos tinklai, saugios iškilios pėsčiųjų perėjos ir sankryžos, automobilių stovėjimo vietos, sodinami želdiniai. Gatvę pratęsus, atsiras papildoma jungtis su Mokyklos ir Liepų gatvėmis, tai turės reikšmingos įtakos eismo srautams centrinėje miesto dalyje. Inžinerinių tinklų atnaujinimas jau vyksta, o gatvės rekonstrukcijos ir įrengimo darbai, priklausomai nuo oro sąlygų, startuos šių metų rudenį arba ateinančių metų pradžioje ir truks apie pusantrų metų.
Tuo metu Paryžiaus Komunos gatvės atnaujinimas artėja pabaigos link – finišas planuojamas jau šį rudenį. Gatvėje įrengta nauja žiedinė sankryža, atnaujintos požeminės komunikacijos, įrengtas naujas gatvės pagrindas, šaligatviai, nutiestas dviračių takas, klojamas naujas asfaltas. Baigus kapitalinio remonto darbus, ši gatvė taps kur kas saugesnė ir patogesnė visiems eismo dalyviams.
Darbai vyksta ir kitoje svarbioje miesto transporto arterijoje – Šilutės plente. Palaipsniui bus sutvarkytas ruožas nuo Baltijos prospekto iki pat Rimkų geležinkelio pervažos.
Reikšmingas pokytis vyksta ir rekonstruojant gatves, kurios iki šiol buvo dengtos žvyru. Tokių dar yra buvusiose sodų teritorijose, arčiau miesto pakraščių esančiuose rajonuose. Per šiuos ir kitus metus Klaipėdoje bus išasfaltuota 5,9 kilometro žvyrkelių. Didelė dalis suplanuotų projektų jau įgyvendinami. Šiais metais darbai jau atlikti Rasos gatvėje, pravažiuojamajame kelyje tarp Statybininkų pr. 36 ir 70, Pušyno skersgatvyje, Svajonės gatvės atkarpoje, pravažiuojamajame kelyje tarp Smilčių ir Vėtros gatvių, Smilčių gatvėje, Raganių 1-ojoje ir 2-ojoje gatvėse, Karlskronos gatvės atkarpoje. Iki metų pabaigos planuojama baigti darbus Saulės, Barškių, Obelų, Baltijos 11–ojoje, Tauro 17-ojoje gatvėse. Daugeliu atveju ne tik klojamas asfaltas, bet ir sutvarkoma visa likusi infrastruktūra – įrengiama lietaus nuotekų sistemą, šaligatviai, apšvietimas.
(be temos)