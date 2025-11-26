 Arvydas Vaitkus: pasmerkti Klaipėdos centrinį paštą pražūčiai – tolygu nusikalstamam aplaidumui

2025-11-26 13:00 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos centrinio pašto likimas jau daugelį metų išlieka vienu jautriausių miesto klausimų. Šiandien ilgai vilkinta pastato „atgaivinimo“ istorija žengia į naują etapą – Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė paskelbė pradedanti derybas dėl galimo objekto perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei. Ar pagaliau išvysime realius pokyčius?

L. Balandžio/BNS ir S. Lisausko/BNS nuotr.

Miesto briliantas

Klaipėdos miesto savivaldybė pateikė Kultūros ministerijai pasiūlymą perduoti pašto pastatą miestui, matydama, kad pastatas toliau nyksta, o pradėtas projektas, kuriam Ministerija neskyrė finansavimo, buvo nutrauktas.

„Klaipėdos pašto pastatas – vienas svarbiausių mūsų miesto simbolių, tai mūsų miesto briliantas. Pasmerkti jį pražūčiai – tolygu nusikalstamam aplaidumui, kuris, deja, tęsėsi daugelį metų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.

Ypač daug klausimų kelia ankstesnės Kultūros ministerijos pozicija. Buvęs kultūros ministras Simonas Kairys ne kartą teigė, kad biudžete yra numatyti pinigai pašto atgaivinimui. Tačiau realybė buvo kitokia – lėšų neatsirado, o projektavimo sutartis buvo nutraukta. Viešojoje erdvėje vyko diskusijos dėl vis nykstančio pastato, o ministrui net teko priminti esminį faktą – pašto pastatas priklauso ne miestui, o Kultūros ministerijai.

Tikisi geriausio

Per keletą metų miestas ministerijai išsiuntė ne vieną oficialų raštą, surengė vizitus, kartojo tą pačią žinią: jeigu ministerija nesugeba pasirūpinti šiuo objektu, tai gali padaryti miestas.

„Tai nėra paprastas procesas – seniai apleistas pastatas kiekvieną dieną reikalauja vis didesnių išlaidų, todėl Kultūros ministerijai pasiūlėme perimti pastatą, skiriant finansavimą jo sutvarkymui arba perduoti pastatą savivaldybei kartu su kitais pastatais, kurie būtini atliepiant gyventojų lūkesčius bei funkcijoms, kurios užtikrintų mokslo ir ugdymo paskirtį, kaip, pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinės kolegijos pastatus“, – feisbuke rašė A. Vaitkus.

Jis tikisi, kad dabartinė ministrė supras situacijos absurdiškumą ir priims teisingą sprendimą.

"Išgelbės" kaip ir Atgimimo aikštę...
2
-1
Atatai
Jei smegenu truksta ministerijoj perduokit Vokietijos ambasadai ir bus sutvarkytas per metus kaip naujas. Prie kruiziniu terminalo kai atplaukia vokiečiai pastatykit stenda kad nuomojamas 99 metams tuoj atsiras kas pasirupins
7
-2
genovefa
Jei esate neigalus susitarti paskelbkite kad visi miesto gyventojai sudetu bent po eura ir bus isgelbeta tikrai padetume as dideliu poreikiu invalide duociau ir 100 euru misi miesto sirbis sekmes
6
-1
