Danės krantinėje – vasaros mugė

Kaip skelbė organizatoriai, Terbakrauskio mugėje lankytojų lauks gausus prekybininkų, amatininkų ir maisto gamintojų būrys.
Mugės svečiai galės įsigyti originalių dizaino gaminių, drabužių, papuošalų, tautodailės, meno bei rankų darbo dirbinių. Taip pat bus siūloma įvairių maisto produktų, gardžių užkandžių ir mažųjų aludarių produkcijos.
Renginio metu veiks lauko restoranai, kuriuose bus galima įsigyti tiek karštų, tiek šaltų patiekalų.
Mažųjų mugės lankytojų lauks karuselės, batutai ir kitos aktyvios veiklos.
Mugės veiks penktadienį ir šeštadienį – nuo 10 iki 20 val., o sekmadienį – nuo 10 iki 17 val.
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