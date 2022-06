Rekonstruotą Danės skverą niokoja vandalai: vaizdo kameros – bevertės?

Vaizdo kameros – bevertės?

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis patvirtino, kad planai apie fizinę, ne nuotolinę skvero apsaugą yra realūs.

Pasak A.Dobranskio, objektas dar nebuvo baigtas ir atiduotas vertinti, bet jau buvo matomas visuomenės noras ir poreikis ateiti į Danės skverą ir leisti ten laiką.

Pasitaikydavo atvejų, kai buvo braunamasi į skverą net pro statybines tvoras.

"Galiausiai renovacija buvo baigta, bet, prasidėjus lankymui, prasidėjo ir niokojimas – ne kartą buvo suskaldyti apšvietimo kubai, išplėštas fontano projektoriaus laidas, riedutininkų aikštelėje sulaužytos plytos, jau nekalbant apie terliones. Ir tokių vandalizmo atvejų buvo ne vienas. Be to, centriniame take yra metalinė laiko juosta, ant kurios žmonės lipa, fotografuojasi ir taip ją laužo", – kalbėjo A.Dobranskis.

Skvere yra vaizdo stebėjimo kamerų. Miesto atstovai ne kartą kreipėsi į policiją dėl suniokoto turto, bet panašu, kad nė sykio vandalai nebuvo nustatyti ir nubausti.

Andrius Dobranskis. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Reikės politikų palaiminimo

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas neslėpė, kad skveras išties yra įspūdingas, kad ir kiek kritikos iki tol būta.

Esą miestiečiams ši vieta labai patinka, tai viena populiariausių erdvių Klaipėdoje.

"Žmonių srautas nuolatos yra didelis, todėl mūsų noras – ten pasitelkti fizinę apsaugą, kad prižiūrėtų tvarką skvere. Tai toks bandomasis projektas, kad įvertintume, kaip veiktų apsauga, ar ji pasiteisintų, nes iki šiol miestas tokios paslaugos dar nėra pirkęs", – teigė A.Dobranskis.

Pagrindinis mūsų siekis – apsisaugoti nuo vandalų, kurių galbūt nėra daug, bet jie padaro daug žalos.

Pirminiais duomenimis, fizinė skvero apsauga kainuotų nepigiai – iki 30 tūkst. eurų per metus.

Tačiau esą tai dar nepatvirtinta. Artimiausiame miesto tarybos posėdyje šiuo klausimu turėtų apsispręsti politikai.

"Pagrindinis mūsų siekis – apsisaugoti nuo vandalų, kurių galbūt nėra daug, bet jie padaro daug žalos", – reziumavo A.Dobranskis, taip ir neatskleidęs sumos, už kiek yra sugadinta miesto turto.

Svarbus miesto projektas

Danės skvero rekonstrukcija buvo vienas didesnių ir svarbesnių pastarųjų metų Klaipėdoje įgyvendinamų projektų. Tam buvo skirta 10,7 mln. eurų.

Po rekonstrukcijos skvere ne tik įrengtas šiuolaikiškas fontanas su projekcinėmis vaizdo instaliacijomis, bet ir sumontuota nedidelė scena pradedančiųjų atlikėjų pasirodymams bei moderni terasa.

Atnaujintame skvere nemažai erdvės pritaikyta vaikams, yra riedutininkų parkas, laipynės.