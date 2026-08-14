Dangaus gatvė sulauks pokyčių: Klaipėdos rajonas ruošiasi valstybinio kelio tvarkymui savo lėšomis

„Jau kitą savaitę prašysime Tarybos pritarimo naujai bendradarbiavimo sutarčiai, kurioje įsipareigosime darbus finansuoti 100 procentų. Dangaus, Liepų ir Piligrimų gatvių sankirtoje įrengsime šviesoforą su papildomomis eismo juostomis, paklosime lietaus nuotekų tinklus. Tai leis pagerinti eismo saugumo situaciją šioje gatvių sankirtoje, o Ginduliuose gyvenantiems žmonėms nebereikės išvažiuojant grįžti atgal iki „Rimi“ žieduko ir jį apvažiuoti, kad patektų į Klaipėdą. Su „Via Lietuva“ esame aptarę ir galimybę rekonstruoti jau esamą žieduką, kur susikerta Ežero, Dangaus ir Smeltaitės g. Jis jau nebeatitinka šių dienų realijų ir yra per mažas tokiems srautams. Kadangi didinti jo nebėra galimybės, trūksta žemės, tai čia taip pat planuojama įrengti šviesoforą“, – sakė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas.
Visi planuojami darbai bus atlikti pagal UAB „Lidl Lietuva“ užsakytus ir parengtus projektų techninius darbo projektus. Planuojama, kad, atliekant kapitalinį gatvės remontą, bus įrengta greitėjimo juosta nuo A13, taip pat šviesoforais reguliuojama sankryža ir papildomos juostos posūkiams į kairę, apšvietimas, šaligatviai, perėja, lietaus nuotekų tinklai.
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