 Dangaus gatvė sulauks pokyčių: Klaipėdos rajonas ruošiasi valstybinio kelio tvarkymui savo lėšomis

Dangaus gatvė sulauks pokyčių: Klaipėdos rajonas ruošiasi valstybinio kelio tvarkymui savo lėšomis

2026-08-14 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Dangaus gatvė Sendvario seniūnijoje yra vienas iš nedaugelio patekimų iš Klaipėdos rajono į Klaipėdos miestą. Tai itin svarbi susisiekimo arterija, kurioje eismo intensyvumas yra gerokai didesnis nei dalyje magistralinių kelių. Klaipėdos rajono savivaldybė, įvertinusi eismo situaciją, dar 2022-aisias pasirašė sutartį su kelio savininku – AB „VIA Lietuva“ dėl jos rekonstravimo, numatant ir Savivaldybės prisidėjimą. Tačiau per 4 metus pokyčiai neįvyko, „VIA Lietuva“ gatvės rekonstrukcijai finansavimo neskyrė, todėl šį birželį sutartis buvo nutraukta. Ateinančiame Tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas dėl naujos bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, kurioje Savivaldybė įsipareigos valstybės kelią tvarkyti vien tik savo lėšomis.

Dangaus g.
Dangaus g. / Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

„Jau kitą savaitę prašysime Tarybos pritarimo naujai bendradarbiavimo sutarčiai, kurioje įsipareigosime darbus finansuoti 100 procentų. Dangaus, Liepų ir Piligrimų gatvių sankirtoje įrengsime šviesoforą su papildomomis eismo juostomis, paklosime lietaus nuotekų tinklus. Tai leis pagerinti eismo saugumo situaciją šioje gatvių sankirtoje, o Ginduliuose gyvenantiems žmonėms nebereikės išvažiuojant grįžti atgal iki „Rimi“ žieduko ir jį apvažiuoti, kad patektų į Klaipėdą. Su „Via Lietuva“ esame aptarę ir galimybę rekonstruoti jau esamą žieduką, kur susikerta Ežero, Dangaus ir Smeltaitės g. Jis jau nebeatitinka šių dienų realijų ir yra per mažas tokiems srautams. Kadangi didinti jo nebėra galimybės, trūksta žemės, tai čia taip pat planuojama įrengti šviesoforą“, – sakė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas.

Visi planuojami darbai bus atlikti pagal UAB „Lidl Lietuva“ užsakytus ir parengtus projektų techninius darbo projektus. Planuojama, kad, atliekant kapitalinį gatvės remontą, bus įrengta greitėjimo juosta nuo A13, taip pat šviesoforais reguliuojama sankryža ir papildomos juostos posūkiams į kairę, apšvietimas, šaligatviai, perėja, lietaus nuotekų tinklai.  

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Via Lietuva
Jevgenijus Bardauskas

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Martin
Dit is zeker geen Luxe, om daar is aan het werk te gaan,
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