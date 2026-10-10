Debreceno gatvėje vietoj pramogų – ratų spardymas

„Debreceno g. 14–20A jauni vaikinai mašinų padangas spardo. Saugokite savo turtą“, – tokiu įrašu Debreceno gatvės gyventojų feisbuko grupėje pasidalijo viena moteris.
Įrašas sulaukė įvairių žmonių reakcijų. Vieni ragino patikrinti, ar automobilių padangos tikrai buvo sugadintos, kiti siūlė apie situaciją pranešti policijai.
Gyventojai svarstė, kad į tokius pastebėtus jaunuolių veiksmus nereikėtų numoti ranka – pravartu būtų dėl to kreiptis į pareigūnus.
„Visai jaunimas nesugalvoja sau pramogų – eikite su kamuoliu pažaisti. Tėvai, auklėkite savo atžalas, nes jau protu nesuvokiamas tampa jų elgesys“, – komentavo vienas gyventojas.
Pažymėtina, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimų dėl spardomų automobilių padangų Klaipėdoje, Debreceno gatvėje, nėra gauta.
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