Dėl orų – įspėjimai: kai kur reiškinys pasieks stichinį lygį

Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, penktadienio naktį protarpiais lietus. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų, 15–20 m/s, vietomis gūsiai 21–23 m/s, pajūryje 24–27 m/s, kai kur 28 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–14 laipsnių šilumos.
Kaip matyti pavojingų meteorologinių reiškinių žemėlapyje, Klaipėdos apskrityje, pajūryje prognozuojamas stichinis vėjas – vidurdienį (11–15 val.) vietomis pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai sieks 28 m/s.
Rekomendacijos:
Būkite pasiruošę apsaugoti save ir savo turtą.
Ribokite nebūtinas veiklas lauke.
Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite.
Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite, kad liktų kuo mažiau atvirų kūno vietų.
Nestovėkite po aukštais medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, nestatykite šiose vietose automobilių.
Kitose apskrityse žadamas pavojingas vėjas.
Rekomendacijos:
Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite.
Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite.
Nestatykite automobilių prie medžių.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s, dieną pajūryje 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį daugelyje rajonų lietus, dieną vyraus nedidelis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 8 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šušvėje ties Josvainiais – iki 36 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 26 cm. Žymesnis kilimas, iki 72 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–14, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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