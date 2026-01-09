Dėl pėsčiųjų tilto – pavojaus šauksmai

Dėl slidumo – baimė
Šis pėstiesiems ir dviratininkams skirtas tiltas, nutiestas tarp Šaulių ir Kretingos gatvių, yra svarbi susisiekimo arterija gyventojams.
Tačiau žiemos metu, anot klaipėdiečių, juo eiti tampa pavojingai slidu.
Šiuo tiltu keliaudama nesijaučiu saugiai.
Klaipėdos universiteto studentė Ieva Niekytė teigė, kad šiuo tiltu vaikšto beveik kasdien, tačiau eidama žiemos metu, ji jaučia nerimą.
„Per šį tiltą einu kiekvieną dieną ir tada, kai jis būna slidus, tikrai baiminuosi, kad galiu lengvai paslysti ir patirti traumą. Nesuprantu, kodėl jis yra taip paliekamas be priežiūros ir nebarstomas – siaubinga“, – pasakojo studentė.
Slidu ne tik žiemą
Panašiomis patirtimis pasidalijo ir kiti praeiviai. Klaipėdietė Ema Juodinytė atkreipė dėmesį, kad tiltas pavojingas ne tik esant sniegui, bet ir tada, kai lyja.
„Tikrai yra nemenkas iššūkis eiti šiuo tiltu žiemą – pastebėjau, kad jis slidus ir tada, kai lyja. Žiemos metu, kai yra sniego, tikrai pagalvoju, kad galbūt geriau rinktis kelionę autobusu. Visada ten baisu paslysti – nors žiemą ir mažą ruoželį sniego nuvalo bei pabarsto smėliu, šiuo tiltu keliaudama nesijaučiu saugiai“, – teigė mergina.
Dar viena klaipėdietė tiltu pradėjo vaikščioti neseniai, pakeitusi gyvenamąją vietą, tačiau iš karto pastebėjo, kad ši problema yra opi.
„Draugės vis pasakojo, kad eiti šiuo tiltu yra tikras išbandymas. Kai pabandžiau, tada supratau, kad tai yra tikra tiesa“, – įspūdžiais dalijosi Gabija Grigaitė.
Valomas nuolat
Tiltas šiuo metu priklauso Klaipėdos savivaldybei. Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė tikino, jog oficialių skundų dėl šio pėsčiųjų tilto savivaldybė nėra gavusi.
„Tiltu yra valomas per visą jo ilgį. Tikrai yra valomas kiekvieną dieną, barstomas druska arba druskos ir smėlio mišiniu, priklausomai nuo oro sąlygų“, – aiškino I. Kubilienė.
Anot vedėjos, esant sudėtingoms oro sąlygoms, tiltas gali tapti slidesnis, tačiau priežiūrą stengiamasi vykdyti kruopščiai.
„Kadangi pastaruoju metu oro sąlygos buvo sudėtingos, galėjo pasitaikyti ir situacijų, kai tiltas buvo slidesnis. Tačiau siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą, jei per dieną sninga kelis kartus, tiltas taip pat pakartotinai valomas ir barstomas“, – tvirtino I. Kubilienė.
