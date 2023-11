A. Vaitkus apie uostamiestį paralyžiavusį sniegą: situacija netenkina nei manęs, nei klaipėdiečių

Skambinėjo visą naktį

„Situacija netenkina nei manęs, nei klaipėdiečių, kurie visą naktį man skambino, siuntė nuotraukas ir reiškė nuoskaudas. Manau, kad nuoskaudos ir priekaištai – pagrįsti“, – susirinkimo pradžioje sakė A. Vaitkus.

Dėl kokių priežasčių antradienį miestas buvo it paralyžiuotas, susidarė milžiniškos spūstys, o kai kur – ir avarijos, meras ragino pasisakyti susirinkusius rangovus.

Įmonės „Vakarų švara“, atsakingos už pietinę miesto dalį, direktorius Gedeminas Bagočius teigė, kad situacija nėra tragiška, o druska ir druskos bei smėlio mišiniai visur buvo barstomi vienodai.

„Viskas imama ir kraunama iš tų pačių sandėlių ir transporto priemonės – visos tokios pačios. Tad negaliu pasakyti, kodėl vienur geriau, kitur blogiau“, – sakė G. Bagočius.

Spūstys apsunkino valymą

G. Bagočius pridūrė, kad antradienį keliai druska buvo barstomi aštuonis kartus, o valyti – šešis. Tačiau gatvių valymą apsunkino ne tik snygis, bet ir susidariusios spūstys.

„Technikai turi būti galimybė atlikti paslaugas, o jeigu stovi spūstyje, kaip ir visi kiti eismo dalyviai, niekas nepadaroma. Aš ir pats mačiau, kad ne tik Klaipėdoje buvo tokia situacija, tas pats buvo ir užmiesčio keliuose, greitkelyje“, – kalbėjo G. Bagočius.

A. Vaitkus tikino peržiūrėsiantis visų įmonių ataskaitas ir GPS duomenis, kad būtų aišku, kiek valytuvų ir kuriomis valandomis dirbo keliuose.

Už centrinę miesto dalį atsakingo rangovo „Ecoservice“ direktorius Giedrius Mikutis pritarė dėl spūsčių ir akcentavo, kad darbai buvo atliekami visą naktį, darbuotojai grįždavo į įmonę pasipildyti degalų ir medžiagų.

„Neatsimenu tokio atvejo, kad Liepų gatvėje spūstis būtų iki pat savivaldybės. Tai tikrai nepalengvino darbų. Mūsų tikrai niekas nepraleidžia, mes irgi turime stovėti spūstyse dvi ar tris valandas. Važinėjau visą naktį. Tai buvo ne tik miesto gatvių problema, kad laiku nenuvalėme ar nepabarstėme, reikėtų pažvelgti truputėlį plačiau, nes tai – ir rajono problema. Mes išbarstėme labai didelį kiekį – apie 300 tonų druskos, tirpalo irgi nemažai“, – informavo G. Mikutis.

Susirinkimas: G. Bagočius (kairėje), G. Mikutis, G. Valašinas ir V. Ramanauskas Klaipėdos merui A. Vaitkui pasakojo, kokie kelių ir šaligatvių valymo darbai buvo atlikti. I. Kiseliovaitės nuotr.

Pažeidė sutartį?

G. Mikutis sakė, kad ir šaligatviai buvo valomi iki tam tikros valandos.

„Laukėme, kol pasibaigs snygis, ir tęsėme darbus“, – užsiminė „Ecoservice“ direktorius.

Tačiau A. Vaitkus priminė, kad sutartyje yra numatyta, jog šaligatviai ir keliai turi būti valomi ir snygio metu, o ne tik po jo.

„Jūs pripažįstate, kad pažeidėte sutartį“, – sakė A. Vaitkus.

„Nesame Afrikos valstybė“

Už šaligatvių valymą atsakingų „Klaipėdos želdinių“ direktorius Gediminas Valašinas teigė, kad druska buvo barstomos sankryžos, laiptai, autobusų stotelių įvažos. Gyventojų nusiskundimų dėl slidžių šaligatvių, anot jo, įmonė negavo.

„Mes klausėme žmonių, kaip per pūgą turi atrodyti šaligatviai? Ar kad būtų galima aukštakulniais vaikščioti? Dangus su žeme maišosi, didžiulis snygis, nebus taip, kad nesušlaps. Taip, yra žiema, o mes nesame Afrikos valstybė. Yra žmonių, mes juos žinome, jiems visą laiką blogai. Kiekvienam nenuvalysime ir nepabarstysime“, – konstatavo G. Valašinas.

Jis taip pat kalbėjo, kad takai jau nuvalyti, taip pat tvarkomos viešosios erdvės, aikštės, takai.

Arvydas Vaitkus. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Eismo įvykiai – vienu metu

Šiaurinę miesto dalį tvarkančios įmonės „Klaipėdos paslaugos“ direktorius Vaidas Ramanauskas pasakojo, kad antradienį daugelyje miesto gatvių vienu metu įvyko eismo įvykiai, kurie sustabdė eismą ir apsunkino kelių valymą.

„Senamiestyje, mano žiniomis, pirmą kartą įvyko penki šeši eismo įvykiai. Liepų g., ties išvaža į Palangos plentą, Liepų g. po Mokyklos g. viaduku, S. Dariaus ir S. Girėno g., Herkaus Manto g. po viaduku ir Statybininkų g. – šitie eismo įvykiai uždarė eismą ir neleido automobiliams normaliai judėti, net nesitaškė sniegas, suformavo po savimi ledą“, – kalbėjo V. Ramanauskas.

Naktį iš antradienio į trečiadienį šis rangovas taip pat kelius valė visu pajėgumu, traktoriais – stotelių įvažas, mašinomis – gatves.

Nors prieš snygį buvo išbarstytas nemažas kiekis druskos ir druskos tirpalo, dėl gausaus ir pasikartojančio snygio situacija nelabai ir pagerėjo.

Negerai, kad turime tokią situaciją, labai gaila klaipėdiečių.

Pažadėjo atlikti tyrimą

A. Vaitkus, išklausęs rangovus, uždavė kelis klausimus: ko rangovams reikėtų iš miesto valdžios ir ar jų kas nors prašė taupyti druskos tirpalus?

Po šių klausimų įsivyravo tyla.

„Negerai, kad turime tokią situaciją, labai gaila klaipėdiečių. Kai buvome susitikę prieš gerą mėnesį, jūsų klausiau: ką galite padaryti geriau, negu buvo anksčiau, ko reikia iš savivaldos? Lyg ir radome bendrą sutarimą, kad reakcija visada bus tinkama, kad miesto gatvėse tvarka bus užtikrinta. Šiandieną mes, deja, tuo pasigirti negalime“, – trumpai apibendrino A. Vaitkus.

Tad nuspręsta savivaldybėje sudaryti bendrą darbo grupę, kuriai vadovaus Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas.

„Ji nuolatos, ištisą parą, kiek reikia, kontroliuos visas miesto gatves, pasitelkiant įvairiausias technines priemones, o dėl to, kas įvyko per pastarąją parą, turės būti padarytas tyrimas“, – pažymėjo Klaipėdos meras.

Sniegas: nors Liepų gatvėje rytais nuolat būna automobilių kamšatys, antradienį čia susiformavo neregėto dydžio spūstis. BNS nuotr.

Darbai – ir piko metu

Klaipėdos mero nuomone, rangovai darbų neatliko laiku, kelių ir šaligatvių nebarstė druska ir nevalė tiek, kiek turėjo. O net ir per piką darbai, anot jo, neturėtų įstrigti.

„Klaipėdoje turime gatvių, kurias tuo metu irgi galima valyti, o ne sėdėti ir laukti, kada neliks transporto srautų“, – pastebėjo A. Vaitkus.

Tad A. Žukas su naująja darbo grupe nuo šiol bus atsakingas už tai, kad būtų pateikta informacija dėl susidariusios situacijos, taip pat pasiūlytų priemones, ką reikėtų keisti, kad būtų užtikrintas efektyvesnis kelių valymas ir gatvės taptų išvažiuojamos.

Dėl to, kad būtų lengviau valyti šaligatvius, irgi bus imamasi veiksmų. Rangovai merui jau nurodė, kad kai kurie kelio ženklai pastatyti ne vietoje ar per žemai, dėl to technikai sunku tinkamai išvalyti miesto erdves.

Užtikrinti neįmanoma

Bendrovės „Kelių priežiūra“ atstovai vakar dienraščiui nurodė, kokie darbai ir kada buvo atlikti Klaipėdos regione.

Kelyje Palanga–Klaipėda vakar kelių valymo ir druskos barstymo darbai pradėti nuo 7.10 val. Dirbo du sunkvežimiai, buvo išberta apie dešimt tonų druskos.

Automagistralėje į Kauną prevencinis barstymas vyko pirmadienį 18.20 val.

Antradienį nuo 7 val. iki pietų nuvažiuota apie 1 tūkst. km. Druskos išberta 143 tonos, valyti važiuota 14 kartų, dirbo keturi mechanizmai. Barstymo, valymo darbai buvo vykdomi ir trečiadienį.

Kaip nurodė bendrovė, antradienį kelyje Šilutė–Klaipėda nuo Jakų žiedinės sankryžos iki Dumpių sąvartyno barstyta prieš pradedant snigti, 5.40–5.50 val.

Dar kartą tą rytą barstytuvas išvažiavo 7.04 val. iš Gargždų atlikti valymo ir barstymo darbų.

Antradienį kelyje Klaipėda–Šilutė darbai buvo atlikti taip pat prieš prasidedant snygiui, kuris buvo labai intensyvus, dėl šios priežasties esą buvo neįmanoma viso kelio pabarstyti ir nuvalyti vienu metu.

Nurodyta, kad darbams atlikti labai trukdė eismo dalyviai, dėl to barstytuvas esą turėjo važiuoti paskui juos 20 km/val. greičiu, kol šie pasitraukdavo.

„Nežiūrint į dideles kelininkų pastangas ir operatyvumą, net ir naudojant specialius dirbtiniu intelektu grindžiamus kelių oro sąlygų prognozės modelius, neįmanoma 100 proc. užtikrinti, kad kai kuriuose kelių ruožuose nesusidarys slidi danga. Visos priemonės yra taikomos tam, kad tikimybė susidaryti slidžiai dangai būtų sumažinta iki minimumo, todėl vairuotojų prašoma įvertinti žiemos sąlygas keliuose: pasirinkti saugų greitį, stebėti kelio ženklus, ypač tamsiuoju paros metu. Taip pat reikėtų planuotis daugiau laiko kelionės tikslui pasiekti“, – patarė „Kelių priežiūros“ atstovai.