Dercekliuose prasidėjo darželio statybos

„Pastaruosius kelerius metus ypatingą dėmesį skiriame švietimo įstaigų plėtrai. Nors nuolat augantis gyventojų skaičius tikrai kelia iššūkių, tačiau juos siekiame paversti privalumu, todėl mūsų, kaip Savivaldybės, pagrindinis tikslas – atliepti visų rajone gyvenančiųjų poreikius. Į Derceklius ir šalia esančias gyvenvietes keliasi vis daugiau naujakurių, o tarp jų ir daugybė jaunų šeimų, todėl darželis čia ypač palengvins sąlygas tėveliams, o vaikai jausis saugiau, mokydamiesi arčiau namų“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Rangovas UAB „Madaris“ atliks darbus, kurių vertė siekia kiek daugiau nei 370 tūkst. eurų. Tarp jų – sklypo sutvarkymas, inžinerinių tinklų, privažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų ir būsimo modulinio pastato monolitinių aikštelių įrengimas. Taip pat ir visos sklypo teritorijos pritaikymas vaikų darželio-lopšelio reikmėms.
Derceklių darželio statybos yra įgyvendinamos dviem etapais – antruoju perkami moduliniai pastatai, jų gamyba, pristatymas ir montavimas. Šis konkursas jau įvykęs ir visai netrukus su rangovu bus pasirašoma sutartis. Užbaigus teritorijos statybos darbus, čia bus pristatytas naujas 765 kvadratinių metrų modulinis darželis. Viename aukšte veiks viena lopšelinukų grupė ir trys grupės trejų–penkerių metų amžiaus vaikams. Darželyje bus įrengta universali salė, skirta sportuoti, šokti ir atlikti edukacines veiklas, kabinetai darbuotojų reikmėms, taip pat specialiajam pedagogui ir psichologui, rūbinės, miegamieji.
Modulinio darželio statybos Dercekliuose yra viena iš penkių Savivaldybės įgyvendinamo „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo plėtros Klaipėdos rajono savivaldybėje“ projekto dalių. Dar vienas modulinis darželis iškils Gargžduose, šalia lopšelio-darželio „Saulutė“, taip pat jau gautas statybos leidimas visiškai naujam darželiui Karaliaus Mindaugo kvartale, statybos jau vyksta ir Ketvergiuose, kur statomas priestatas šalia pagrindinės mokyklos. Ateityje, įgyvendinus pastaruosius projektus, planuojama ir Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ renovacija.
