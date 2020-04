Dezinfekuojami Klaipėdos miesto autobusai ir gatvės

„Šiuo metu mieste važinėjantys mūsų bendrovės autobusai yra valomi ir dezinfekuojami trimis etapais“, – pasakojo Imantas Paliakas, bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ Eksploatacijos departamento direktorius.

Pagrindinių miesto maršrutų galinėse stotelėse – Turgaus stotelėje (prie „Saturno“), prie BIG prekybos centro ir Vingio gatvės pabaigoje – budi KAP Valymo tarnybos darbuotojai, kurie vairuotojų poilsio pertraukėlės metu dezinfekuoja autobusų salonus, ypač tas vietas, kurias dažniausiai liečia keleiviai: turėklus, rankenas, porankius.

Taip pat viso autobuso salono dezinfekcija vykdoma prie Klaipėdos autobusų stoties – čia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pasamdyta įmonė nuvalo rankenas, stiklus, purškiamais antibakteriniais preparatais apdoroja sėdynes ir grindis.

Be minėtų priemonių KAP autobusai nuolat valomi ir dezinfekuojami bendrovės specializuotoje plovykloje – tiek pertraukų metu, tiek po reiso, grįžus į bendrovės teritoriją. Čia jie nuplaunami, salonai išvalomi ir dezinfekuojami, vėdinami. Beje, vėdinti autobusus vairuotojams nurodyta ir galinėse stotelėse.

Visi KAP autobusai aprūpinti rankų dezinfekcijos priemonėmis, skirtomis keleiviams, iškabinti informacijos plakatai apie prevencines COVID-19 priemones. Be to, bendrovė daug dėmesio skiria vairuotojų saugumui: vairuotojai nebeparduoda bilietų, uždraustas keleivių įlaipinimas per priekines duris, pirmosios dvi sėdynių eilės rezervuotos ir atskirtos „stop“ juosta, vairuotojams suteiktos asmeninės apsaugos priemonės (kaukės bei rankų dezinfekcijos skystis), taip pat išdalintos paviršių dezinfekcijos priemonės.

Žinia, „Klaipėdos autobusų parkas“, pernai laimėjęs konkursą eksploatuoti savivaldybės įsigytas 4 vakuumines gatvių šlavimo mašinas, prieš Velykas pradėjo pagrindinių miesto gatvių ir pėsčiųjų takų dezinfekavimą natrio hipochlorito vandeniniu tirpalu.

„Įprasto darbo – gatvių šlavimo ir kietųjų dalelių susiurbimo – nesustabdėme, tik pagal savivaldybės patvirtintus maršrutus sukame po miestą papildomus reisus purkšdami dezinfekcinį skystį ant važiuojamosios dalies ir šaligatvių“, – aiškino I. Paliakas.

Vadovas ramino, kad nors laistomas preparatas pasižymi chloro kvapu ir gatvėje praeiviai gali jį užuosti, dezinfekcinio skysčio koncentracija yra nedidelė ir žmogui nekenksminga.

Klaipėdos miesto savivaldybei priklausantis „Klaipėdos autobusų parkas“ aptarnauja apie 40 procentų uostamiesčio didžiųjų autobusų maršrutų. Kitą rinkos dalį užima ir didžiaisiais autobusais keleivius veža dvi privatiems asmenims priklausančios bendrovės.