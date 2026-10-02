Draudžiamoje vietoje – automobiliai

Šios gatvės gyventoja atkreipė dėmesį į situaciją gatvės ruože nuo J. Janonio g. 17-ojo namo iki profesinės mokyklos.
Moteris pasakojo, kad šioje vietoje įrengtas kelio ženklas „Sustoti draudžiama“ ir jis atsirado ne be priežasties – šioje vietoje yra pavojingas posūkis, todėl palikti automobilius važiuojamosios dalies pakraštyje nesaugu.
Vis dėlto, klaipėdietės teigimu, vairuotojai draudimo paiso ne visada.
„Mūsų gatvėje, ruože nuo Juliaus Janonio g. 17-ojo namo iki profesinės mokyklos, yra pastatyti ženklai, draudžiantys sustoti ir stovėti. Šie ženklai ten atsirado ne be reikalo – toje vietoje yra pavojingas posūkis. Tačiau vairuotojai draudimų visiškai nesilaiko: mašinos ten ne tik statomos, bet ir paliekamos nakčiai“, – tvirtino gyventoja.
Moteris tikino, kad ne vietoje paliktas automobilis lėmė avarinę situaciją ir buvo kliudyta jos pačios mašina.
„Nesuprantu, kodėl gyventojai turi kentėti ir rizikuoti vien dėl to, kad kažkas nepaiso taisyklių ir stato mašinas tiesiai ant posūkio?“ – atviravo moteris.
Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus atstovai patvirtino, kad šioje vietoje yra įrengtas kelio ženklas „Sustoti draudžiama“. Vis dėlto atstovai taip pat nurodė, kad iki šiol dėl šios konkrečios vietos pranešimų ar skundų nebuvę.
„Dėl šios vietos pranešimų ar skundų savivaldybė nebuvo gavusi. Reaguodami į šį pranešimą, patikrinsime tą vietą dažniau“, – teigė Viešosios tvarkos skyriaus atstovai.
Savivaldybė atkreipia dėmesį ir į svarbią išimtį. Kelio ženklo „Sustoti draudžiama“ reikalavimai negalioja transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele.
„Šioje vietoje yra įrengtas kelio ženklas „Sustoti draudžiama“. Atkreipiame dėmesį, kad šio kelio ženklo reikalavimai negalioja skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Tai reiškia, kad ne kiekvienu atveju tokioje vietoje palikta transporto priemonė laikytina pažeidžiančia Kelių eismo taisyklių reikalavimus“, – teigė atstovai.
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