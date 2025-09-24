Duris atvėrė neįprasta kavinė: maistas – tarsi iš paštomato

„Įėjome iš smalsumo – jokio personalo nematyti, tik ekranas. Pasirinkome picą, atsiskaitėme kortele ir gavome kodą. Kai maistas buvo pagamintas, apie tai vėl pranešė ekranas, o įvedus kodą atsidarė durelės. Pasiėmėme maistą, ir viskas – jokio žmogaus kontakto“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė.
Jeigu Japonijoje tai populiaru, didelė tikimybė, kad prigis ir čia.
Pasak jos, tokia naujovė paliko dvejopus įspūdžius – aptarnavimo procesas greitas, tačiau didelė tikimybė, kad ne kiekvienas suprastų, kaip veikia tokia sistema, – senjorams tikrai kiltų sunkumų, o ir grynaisiais atsiskaityti galimybės nėra – galima tik kortele.
„Viena vertus, patogu, modernu, gal net ateities ženklas. Kita vertus, pagalvojau apie senjorus – ar jie sugebėtų susigaudyti tokioje sistemoje? Be to, vietoje valgyti beveik nėra kur – vienas stalas, viena kėdė. Keista, bet kartu ir įdomu, nes privertė pagalvoti – gal netrukus maistą gamins robotai, o žmogaus rankų darbo nebereikės?“ – svarstė mergina.
Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos narys Jevgenijus Sokolovas teigė, kad tokios naujovės nėra netikėtos – pasaulyje jos paplitusios jau kurį laiką.
„Kažkada buvo neįprasta turėti paštomatus, o dabar jų – beveik kiekviename kvartale, todėl „maistomatai“ gali tapti panašia tendencija. Įmonės, diegdamos tokias inovacijas, žiūri į pasaulines praktikas – jeigu Japonijoje tai populiaru, didelė tikimybė, kad prigis ir čia“, – tvirtino J. Sokolovas.
Pasak jo, jauniems žmonėms tai gali tapti net savotiška pramoga, kai maisto galima įsigyti tokiu neįprastu būdu.
