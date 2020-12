Dviejų savivaldybių valdžioje – pokyčiai: traukiasi iš pareigų?

Išbuvo pusantrų metų

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė J.Girdvainė patikino, kad trauktis nutarė po ilgų svarstymų.

"Jau kurį laiką labai svarbūs rajonui sprendimai nesulaukia politinės daugumos palaikymo. Administracijos darbuotojų darbai yra sumenkinti, o mūsų pastangos tiesiog nueina veltui. Jaučiu, kad dažnai esu kliūtis. Todėl priėmiau sprendimą atsistatydinti iš užimamų pareigų", – sakė J.Girdvainė.

Aš nematau priežasčių laikytis posto įsikibus.

Ji į administracijos direktoriaus pareigas buvo paskirta 2019 m. gegužės 15 d.

"Padaryta daug darbų ir tikrai džiaugiuosi pokyčiais rajone. Tačiau, kai nėra daugumos sutarimo, darbas nevyksta. Tokios demokratijos grimasos. Tačiau nuo to kenčia Kretingos rajono gyventojai. Nei atlyginimas, nei kiti dalykai nekompensuoja tų nervų, kurių reikia eiti šias pareigas. Tai ne emocija, o gerai apgalvotas sprendimas", – patikino J.Girdvainė.

Trauktis nesitarė

Tai, kad sprendimą pareigas palikti paviešino ir gretimo rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Bogdanovas, J.Girdvainė vadina visišku sutapimu.

"Mes nesusitarėme", – juokėsi J.Girdvainė.

"Gerbiu ir suprantu tokį sprendimą. Esu be galo dėkingas J.Girdvainei už jos atsidavimą darbui visus tuos jau beveik dvejus metus, įvestą naują valdymo kultūrą administracijoje, naujus skaidrumo standartus, skirtą gerokai didesnį nei anksčiau dėmesį socialinėms rajono problemoms. Ji puikiai visus šiuos metus susitvarkė ir su koronaviruso rajone valdymu. Padaryta daug darbo, dažnai visuomenei nematomo, atėmusio naktis ir savaitgalius. Be to, nepaisant pandemijos, dėl to nesurenkamų mokesčių, vien šiemet direktorės vadovaujama komanda tęsė, pradėjo ar baigė įgyvendinti beveik 80 didesnių ir mažesnių rajono infrastruktūros gerinimo projektų", – sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.

J.Girdvainė tikino, kad, palikusi administracijos direktoriaus pareigas, grįš į uostamiestį.

"Aš tikiuosi, kad rasiu savo vietą Klaipėdoje. Viliuosi, kad taryba patvirtins mano atsistatydinimą neeiliniame posėdyje, kuris vyks gruodžio 30 d. Tikiuosi, kad iki Naujųjų metų mane paleis. Neturėtų įkalinti", – juokavo J.Girdvainė.

Trūko motyvacijos

Klaipėdos rajono administracijos direktorius A.Bogdanovas tikino, kad jo pasitraukimą nulėmė panašios priežastys, kaip ir gretimoje savivaldybėje, – neturėjimas politinio palaikymo darbuose.

Pasitraukimas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė J.Girdvainė pareigas palieka nebematydama perspektyvos, jausdama politinio palaikymo trūkumą. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

"Manęs irgi klausė, ar mes su Jolanta nesame susitarę. Visokių versijų girdėjau. Nieko bendro, tai – tikrai sutapimas. Aš nematau priežasčių laikytis posto įsikibus. Sunku pasakyti, kodėl ta trintis atsirado, bet palaikymo nebeturėjau. Jau kelis mėnesius kalbėjau apie tai, kad ne tik apie infrastruktūrą reikia galvoti, bet ir apie darbuotojus. Jei mes jiems keliame užduotis, reikia galvoti ir apie motyvavimą. Kitais metais rajone pradėsime didžiulius projektus, bet tam reikia žmogiškųjų resursų, kelti kompetencijas", – kalbėjo A.Bogdanovas.

Postą paliekantis administracijos direktorius tikino, kad jį nuliūdino politikų sprendimas neskirti papildomų lėšų administracijos išlaikymo fondui.

"Tai motyvacijos nekelia. Reikia kažkokio pokyčio. Praėjo dveji metai, gal jau reikia naujo kraujo. Aš esu rezultato žmogus, siekiu tikslo, turiu įvykdyti užduotis, o laisvės neduodama. Daugiau net trukdoma. Tai kam tada vargti? Rasiu kur save realizuoti", – patikino A.Bogdanovas.

Klaipėdos rajonas kitais metais startuos su daugybe naujų stambių projektų.

"Meras Bronius Markauskas yra lyderis, ir aš tikiuosi, kad viską pavyks įgyvendinti. Projektai baigti rengti, belieka pirkti rangas ir pradėti darbus. Finansavimas užtikrintas. Nematau priežasčių, dėl ko visa tai galėtų žlugti. Viliuosi, kad Klaipėdos rajonas kitais metais bus labai pažengęs į priekį", – sakė A.Bogdanovas.

Ką veiks ateityje, A.Bogdanovas tikino dar nežinantis, tačiau neatmetė tikimybės kažkada vėl pasukti politikos link.