 Dviračių tako kelyje Kretinga-Vydmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonu eurų

Dviračių tako kelyje Kretinga-Vydmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonu eurų

2026-09-17 07:33
Saulius Jakučionis (BNS)

Dviračių ir pėsčiųjų tako kelyje Kretinga-Vydmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonu eurų, ketvirtadienį pranešė naujienų portalas „15min“.

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<span>Dviračių tako kelyje Kretinga-Vydmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonu eurų</span>
Dviračių tako kelyje Kretinga-Vydmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonu eurų / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

„Via Lietuva“ atstovas Vytenis Radžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 mln. eurų.

2023 metų rugsėjį pasirašytos sutarties vertė dėl daugiau nei 4 km ilgio dviračių tako įrengimo siekia 4,28 mln. eurų.

Pasak „Via Lietuva“ atstovo, statybos užstrigo, nes netoliese tekančios Tenžės upės slėnyje „konstrukcija pradėjo sėsti“ dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo.

Jo teigimu, dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo darbai atnaujinti rugpjūčio pabaigoje, juos ketinama užbaigti iki gruodžio pabaigos.

Įrengimo darbus atlieka bendrovė „YIT Lietuva“.

Šiame straipsnyje:
Kretinga-Vydmantai
dviračių ir pėsčiųjų takas
rekonstrukcija
pabrangimas

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