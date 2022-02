Galimos niežulio priežastys: kaip to išvengti?

Kas gali sukelti niežėjimą?

Oda gali imti niežėti ne tik nuo atsiradusių įvairių odos ligų, bet ir nuo alerginių reakcijų į aplinką. Alergiją įprastai sukelia pavasarį atmosferą užkariaujančios žiedadulkės, dulkių erkės, įvairūs neekologiški maisto produktai, pelėsiniai grybeliai, cheminės medžiagos, gyvūnai ar paukščiai. Anot alergologų, šiuo metu pasaulyje nustatyta per puspenkto tūkstančio medžiagų, kurios sukelia alerginį kontaktinį dermatitą. Odos niežulį gali sukelti ir klimatinės sąlygos, vilna, nenatūralūs sintetiniai drabužiai, plaukai, gyvūnų parazitai, per dažnas maudymasis.

Kokios organizmo ligos gali sukelti niežulį?

Niežulį gali sukelti ne tik atsiradusios odos ligos, tarp kurių – parazitinės odos ligos, atopinis ir kontaktinis dermatitai, dilgėlinė, išangės ir lytinių organų niežėjimas bei odos išsausėjimas. Pavyzdžiui, burnos gleivinė gali niežėti dėl netinkamos dantų pastos arba prastai parinktų dantų plombų. Niežėjimas gali atsirasti ir dėl galimai užklupusių kai kurių vidaus organų ligų vėjaraupių, cukrinio diabeto, kepenų, inkstų ir kraujo ligų, žarnyno parazitų ar skydliaukės sutrikimų. Moteris niežulys gali apnikti nėštumo metu.

Kaip galima įveikti įkyrų ir nemalonų niežulį?

Jei niežulys kamuoja vis dažniau ir trunka ilgiau, kad nuo jo išsigelbėtumėte, naudokite drėkinančius kremus. Be to, patariama niežtinčią vietą ne trinti ar kasyti nagais, o švelniai tapšnoti. Tarp išsigelbėjimo nuo niežulio priemonių minimi medvilniniai drabužiai ir tos pačios natūralios medžiagos patalynė. Medvilninis audinys leidžia odai lengvai kvėpuoti, apsaugo ją nuo perkaitimo, o sintetinė arba vilnonė medžiaga dažniausiai tik dirgina. Be to, naktimis miegamajame būtinai palaikykite kuo vėsesnę temperatūrą, nes nuo perkaitimo atsirandantis prakaitavimas sukelia niežulį. Jeigu niežulys kyla dėl psichosomatinių priežasčių, tada verta savo dėmesį nukreipti link kokios nors malonios veiklos. Atsakymų į jums rūpimus klausimus galite ieškoti internete. Dermatologo konsultacijos internetu greitos, tikslios ir efektyvios.