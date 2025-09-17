 Galinio Pylimo gatvėje – dovana Klaipėdai

Indrė Kiseliovaitė

Lietuviškų šaknų turintis menininkas, iliustratorius, žaislų dizaineris, režisierius iš Australijos Nathan Jurevicius padovanojo meno kūrinį Klaipėdai – ant Galinio Pylimo g. 16 esančio viešbučio sienos nupiešė piešinį, kuriame yra ne tik tradicinės baltų kultūros motyvų, bet ir nuorodų į autoriaus šeimos narius – mamą ir tėtį.

Nors piešinio atsiradimo ant sienos procesas truko apie du mėnesius, kūrinys ant sienos atsirado per tris dienas. Darbui nemažą įtaką darė ir orai – smarkus lietus arba kaitinanti saulė.

Piešinio pristatymas smalsuoliams vyko rugsėjo 12-ąją.

Į šį susitikimą N. Jurevicius atvyko vilkėdamas drabužiais, kuriais ir kūrė savo piešinį. Paaiškėjo, kad piešinį jis užbaigė likus dešimčiai minučių iki jo pristatymo.

Anot kūrėjo, tai pirmas toks didelis jo piešinys, kurį jis tapė ant sienos teptukais ir voleliais.

„Paskutinis dalykas buvo balta akis. Mano tėtis užsiima keramika, o mama buvo labai kūrybinga, daug dėmesio skyrė sodui. Tad tai – tarsi mano tėčio ir mamos derinys. Kūrinys taip pat turi tam tikrų tradicinių baltų kultūros bruožų. Beje, mano seneliai yra latviai ir lietuviai“, – sakė N. Jurevicius.

Jis taip pat dėkojo festivaliui „Blon“ už suteiktą galimybę nupiešti šį piešinį ant viešbučio sienos, taip pat savo asistentui Oskarui.

Pėdsakas: prieš išvykdamas į Europą N. Jurevicius pažadėjo pasirašyti ant piešinio. / I. Kiseliovaitės nuotr.

N. Jurevicius taip pat užsiminė, kad piešinio kūrimo procesą matė ir netoli viešbučio esančio darželio darbuotojai, kurie tikino norėsiantys, kad ir jų pastato siena būtų išgražinta menininko darbais. Tad galbūt netolimoje ateityje N. Jureviciaus darbas puoš dar vieną uostamiesčio pastatą.

Animacijos ir videožaidimų festivalio „Blon“ organizatoriai teigė, kad ir viešbutis labai džiaugiasi atsinaujinusia siena, kuri, tikimasi, taps traukos centru ne tik vietiniams, bet ir iš užsienio atvyksiantiems svečiams.

Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.

