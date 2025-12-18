Klaipėdos lopšelis-darželis erdvę pavertė pasakų kiemu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Mikutaitė-Bogdan pasakojo, kad iniciatyvoje, pavadintoje menine-kūrybine paroda „Stebuklų belaukiant“, dalyvavo visos 19 šios įstaigos grupių, taip pat mokytojos bei vaikučių tėvai.
O idėja pasipuošti pirmiausia kilo šio lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojai Linai Černeckienei.
„Anksčiau mokytoja Lina gamindavo nykštukus, tad turėjome tokią tarsi nykštukų alėją. Šiais metais labai norėjome susikurti šventinę nuotaiką, nes sniego nėra, šventinės nuotaikos, atrodo, irgi nėra, tad kas ją sukurs, jeigu ne mes patys? Tad sugalvojome, kad tiesiog sukursime atskiras erdves su tam tikromis kompozicijomis. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina sugalvojo tematikas, grupės pagal jas pasiskirstė, o jau tada pasitelkėme tėvų kūrybiškumą, išmonę. Visi prisijungė į mūsų grožio kūrimą“, – sakė G. Mikutaitė-Bogdan.
Intensyvūs kūrybos darbai truko apie tris savaites. Tėveliai su vaikais nykštukus, eglutes, besmegenius ir kitas kalėdines puošmenas gamino iš įvairių medžiagų – medienos, polistireninio putplasčio, maistinės plėvelės ir kitų, galinčių atlaikyti klaipėdietiško oro sąlygas.
„Kvietėme tėvus prisidėti, kurti grožį, kad ne tik šiais metais galėtume pasidžiaugti, bet kad tai būtų ilgalaikis grožis, kad kitais metais irgi galėtume pasipuošti, tik, jeigu reikės, dar šiek tiek prikurti“, – kalbėjo pašnekovė.
Anot G. Mikutaitės-Bogdan, nors iš pradžių į šią iniciatyvą žiūrėta šiek tiek skeptiškai, tėvelių entuziazmas ir motyvacija nustebino. Dabar visų, kurie prisidėjo prie iniciatyvos, dėka darželio aplinka – šventiška.
Planuojama, kad puošmenos čia liks iki Trijų Karalių šventės arba ilgiau.
„Dabar toks šventinis šurmulys, kad apie tai, kada visa tai nusiimsime, negalvojame, džiaugiamės tuo, ką turime“, – tikino G. Mikutaitė-Bogdan.
