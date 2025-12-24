 Kūčių dieną – plotkelių paieškos 

2025-12-24 17:20
Klaudija Audickaitė

Artėjant didžiosioms metų šventėms, socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo ne tik klausimai apie dovanas ar šventinius patiekalus, bet ir, neįprastos paieškos. Šįkart žmones sujudino vienas, rodos, paprastas dalykas – plotkelės. 

Kūčių dieną – plotkelių paieškos  / Istock nuotr.

Feisbuke viešai paskelbtas moters įrašas sulaukė nemažo dėmesio ir komentarų. Ji neslėpė nusivylimo, kad prieš pat Šventas Kalėdas simbolinių kalėdaičių nepavyksta rasti parduotuvėse.

„Rimtai, kas pas jus darosi ar jūs tas plotkeles valgote kaip duoną? Vakar – niekur. Užvakar – niekur. Kaune nėra, Panevėžyje – irgi ne. Šiandien dar užsukau į kelias parduotuves: „Maxima“, „Norfa“, „Lidl“, „Šilas“ – ir visur tas pats. Kalėdaičių (plotkelių) nėra! Gal kas žino, kur jų dar įmanoma nusipirkti?“ – feisbuke viešai klausė viena moteris.

Po įrašu pasipylė komentarai – vieni žmonės bandė padėti.

„Degalinėje reikėjo pažiūrėti“, – patarė Lina.

Tačiau kai kurie reagavo su ironija, bandydami situaciją pašiepti.

„Lidle yra, kasininkė pašventina“, – ironizavo Remigija.

Vis dėlto diskusijoje netrūko ir priminimų apie tikrąją plotkelių prasmę. Kaip žinoma, kalėdaičiai nėra įprasta prekė parduotuvių lentynose – tradiciškai jie įsigyjami bažnyčiose, dažniausiai už auką.

Nepaisant to, socialiniuose tinkluose užsiplieskusi diskusija atskleidė, kad daliai žmonių ši tradicija prieš šventes tampa nebe tokia savaime suprantama.

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

Alio
Ar tokie dalykai turi būti parduotuvėje? Čia kas, kūčiukai?
1
0
Apmaudu
Keista, kad parduotuvėse plotkelių ieško toji moteriškė. Gal jai amnezija, kad nežino,kur gauti?
1
0
