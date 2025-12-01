Klaipėdos bažnyčiose vyks šventinės pamaldos

Kūčių vakarą uostamiesčio bažnyčiose bus aukojamos Bernelių mišios, kviesiančios drauge pasitikti Jėzaus Kristaus gimimą.
Šventinės pamaldos vyks ir per Kalėdas, taip pat antrąją Kalėdų dieną. Naujųjų metų išvakarėse bus meldžiamasi padėkos, o 2026 m. sausio 1-ąją – Naujųjų metų intencijomis.
Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) gruodžio 24 d. mišios bus aukojamos 21 val., gruodžio 25 d. 8.30, 10, 12, 16 (anglų kalba) ir 18 val. Gruodžio 26-ąją mišios vyks 8, 10 ir 18 val. Gruodžio 31-ąją padėkos šv. mišios vyks 23 val., o sausio 1-ąją – 10, 12 ir 18 val.
Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10) per Kūčias mišios vyks 20 val., pirmąją Kalėdų dieną – 9, 10.30, 12, 18 val., antrąją Kalėdų dieną – 10.30, 18 val. Gruodžio 31-ąją – 18 val., o sausio 1-ąją – 10.30, 18 val.
Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje (Debreceno g. 3) Bernelių mišios per Kūčias vyks 22 val., gruodžio 25 d. – 9, 11, 13 ir 18 val. Antrąją Kalėdų dieną – 9, 18 val. Gruodžio 31 d. mišios vyks 18 val., o sausio 1 d. – 9, 11 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Kretingos g. 40) mišios gruodžio 24-ąją bus aukojamos 21 val., gruodžio 25-ąją – 9, 10.30, 12 ir 18 val., gruodžio 26-ąją – 12, 18 val. Gruodžio 31-ąją Padėkos mišios vyks 23 val., o sausio 1 d. – 12 ir 18 val.
Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27) per Kūčias mišios bus aukojamos 20 val., per Kalėdas – 8, 10, 12, 18 val., antrąją Kalėdų dieną – 10.30, 18 val. Paskutinę šių metų dieną – 23 val., o sausio 1-ąją – 10, 12, 18 val.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4) gruodžio 24 d. mišios vyks 21 val., gruodžio 25 d. 11, 13 val., gruodžio 26 d. 11 val., gruodžio 31 d. 23 val., sausio 1 d. – 18 val.
Konstantinopolio patriarchatui priklausantys Lietuvos ortodoksai (stačiatikiai) taip pat kviečia tikinčiuosius į šv. Kalėdų pamaldas, kurios gruodžio 24–27 dienomis vyks ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir Klaipėdoje.
Gruodžio 25 d. 10 val. Klaipėdos universiteto koplyčioje (Herkaus Manto g. 84A) mišios bus aukojamos bažnytine slavų kalba.
„Nesvarbu, kokia kalba meldžiamės, širdyse nešame tą pačią taikos ir meilės žinią. Tad kviečiu drauge pasitikti Kristaus Gimimą“, – teigė Konstantinopolio patriarcho egzarcho Lietuvoje pareigas einantis kunigas Vitalijus Mockus.
Naujausi komentarai