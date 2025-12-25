Klaipėdiečius sveikino tradicinėmis ukrainiečių giesmėmis

Uostamiestyje prieš kelerius metus ne savo valia atsidūrusios merginos Sofija, Viktorija ir Julija susibūrė į trio, merginos dainuoja ukrainiečių liaudies dainas. Savo grupę jos pavadino „Trio malvy“.
Ukrainietiškas žodis malvy reiškia gėlę, kuri yra tarsi antroji nacionalinė ukrainiečių gėlė, lietuviškai mes ją vadiname piliarože. Skirtingų spalvų, ryškios ir daug žiedų ant vieno koto užauginančios gėlės, ko gero, merginų pasirinktos pavadinimui neatsitiktinai. Jos užauga aukštos ir būna ryškios.
Merginos šventų Kalėdų išvakarėse nusprendė pradžiuginti ne tik savo artimuosius ir bičiulius, bet ir visus sutiktus klaipėdiečius, kaip tai buvo daroma senais laikais Ukrainoje. Būrys pasipuošusių žmonių lankydavo kaimynus ir giesmėmis juos sveikindavo. Toks sveikintojų būrys paprastai nešdavosi Kristaus gimimą pranešusios žvaigždės simbolį – prie ilgos lazdos pritvirtintą puošmeną, kuri primena žvaigždę.
Pasipuošusios ryškiais rūbais, nešinos simboline žvaigžde ir būgneliais, Sofija, Viktorija ir Julija atėjo į autobusų stotelę prie naujosios turgavietės.
Žmonės sužiuro į ryškiaspalviais rūbais vilkinčias merginas, kai kurie paprašė leidimo jas nufotografuoti.
„Važiuoju pas saviškius švęsti Kūčių. Pasidalinsiu su jais, kokį grožį mačiau“, – kalbėjo kartu su merginomis nusifotografuoti panorusi moteris.
Laukdamos autobuso merginos uždainavo tradicinę Kalėdinę pasveikinimo giesmę. Stotelėje lūkuriavusių ir pro šalį ėjusių žmonių veidai pražydo šypsenomis. Pagyvenęs vyras stabtelėjo ir pažėrė merginoms gražiausių pagyrų.
Klaipėdoje jau kelerius metus gyvenančios ukrainietės padėkojo ir atsakinėjo į klausimus gražia lietuvių tartimi.
Merginos žadėjo dainuoti ir autobusuose, kuriais joms tą popietę teko važiuoti.
Kūčių vakarą jos aplankė ne tik savo tautiečių, bet ir draugais tapusių lietuvių šeimas. Tądien jos buvo pakviestos ir pas nepažįstamus geranoriškus žmones.
Lietuviai taip pat turėjo panašią tradiciją giesmėmis pasveikinti artimuosius, tik tai jaunimas darydavo Velykų naktį, giedodami apeigines dainas, vadintas lalinkomis, jie linkėdavo gero derliaus, palankaus oro, o merginoms – sėkmingų vedybų.
