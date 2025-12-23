Kaip švenčių dienomis kursuos viešasis transportas Vilniuje?

Gruodžio 29–sausio 2 d. pagal savaitgalių ir šventinių dienų tvarkaraštį kursuos šie maršrutai: 11, 13, 14, 15, 20, 26, 28, 38, 41, 51, 57, 61, 62, 88 ir 114.
Primenama, kad iki pat Naujųjų metų kursuoja ir nemokamas kalėdinis autobusas. Daugiau informacijos apie jį rasite čia: https://bit.ly/3KDkNdh.
Naujųjų metų naktį viešasis transportas Vilniuje – nemokamas
Naujųjų metų išvakarėse vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami atvykti į šventiškai pasipuošusios sostinės širdį. Kad gyventojai galėtų patogiai palikti automobilius namuose, viešasis transportas Vilniuje gruodžio 31 d. nuo 20 val. iki sausio 1 d. 4 val. bus nemokamas. Taip pat šią naktį naktiniai maršrutai kursuos dažniau – kas 15 min. (išskyrus N8 maršrutą, kuris kursuos įprastu tvarkaraščiu – kas 30 min.). Dalis naktinių autobusų bus didesnės talpos, kad keliauti į šventes būtų patogu.
Naujausią informaciją apie tvarkaraščius ir maršrutų pokyčius šventinėmis dienomis JUDU rekomenduoja sekti svetainėje judu.lt, programėlėse „m.Ticket“, „Trafi“ ir portale www.stops.lt.
