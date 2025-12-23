 Kaip švenčių dienomis kursuos viešasis transportas Vilniuje?

Gruodžio 24–26 d. Vilnių apgaubs šventinė ramybė, tad ir viešasis transportas kursuos pagal savaitgalių bei šventinių dienų tvarkaraščius. Šiomis dienomis 2G maršrutas taip pat važiuos pagal sekmadienio grafiką ir sustos Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios bei Kalvarijos stotelėse.

Gruodžio 29–sausio 2 d. pagal savaitgalių ir šventinių dienų tvarkaraštį kursuos šie maršrutai: 11, 13, 14, 15, 20, 26, 28, 38, 41, 51, 57, 61, 62, 88 ir 114.

Primenama, kad iki pat Naujųjų metų kursuoja ir nemokamas kalėdinis autobusas. Daugiau informacijos apie jį rasite čia: https://bit.ly/3KDkNdh

Naujųjų metų naktį viešasis transportas Vilniuje – nemokamas

Naujųjų metų išvakarėse vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami atvykti į šventiškai pasipuošusios sostinės širdį. Kad gyventojai galėtų patogiai palikti automobilius namuose, viešasis transportas Vilniuje gruodžio 31 d. nuo 20 val. iki sausio 1 d. 4 val. bus nemokamas. Taip pat šią naktį naktiniai maršrutai kursuos dažniau – kas 15 min. (išskyrus N8 maršrutą, kuris kursuos įprastu tvarkaraščiu – kas 30 min.). Dalis naktinių autobusų bus didesnės talpos, kad keliauti į šventes būtų patogu.

Naujausią informaciją apie tvarkaraščius ir maršrutų pokyčius šventinėmis dienomis JUDU rekomenduoja sekti svetainėje judu.lt, programėlėse „m.Ticket“, „Trafi“ ir portale www.stops.lt.

