 Artėjant Vėlinėms – dažnesnis viešasis transportas link pagrindinių Vilniaus kapinių

Artėjant Vėlinėms – dažnesnis viešasis transportas link pagrindinių Vilniaus kapinių

2025-10-17 09:48
Pranešimas spaudai

Vilnius jau pradėjo ruoštis Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms, siekiant, jog kelionės aplankyti artimųjų kapus būtų kuo sklandesnės. Spalio 18–19 d., link didžiausių Vilniaus miesto kapinių dažniau kursuos viešasis transportas. Šie maršrutai dažniau kursuos ir spalio 25–26 bei lapkričio 1–2 d.

Artėjant Vėlinėms – dažnesnis viešasis transportas link pagrindinių Vilniaus kapinių
Artėjant Vėlinėms – dažnesnis viešasis transportas link pagrindinių Vilniaus kapinių / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Apie papildomus pasikeitimus informuosime, tvarkaraščius rasite svetainėse judu.lt ir stops.lt. Viešąjį transportą realiu laiku sekite JUDU virtualioje švieslentėje čia.

Kursavimas bus sustiprintas šiems maršrutams

Į Rokantiškių kapines keliaujantys gyventojai galės dažniau pasinaudoti 37 ir 115 maršrutų autobusais. 

Į Karveliškių kapines dažniau vyks 63 maršruto autobusai.

Į Liepinių kapines dažniau važiuos 2 maršruto autobusai.

Į Kairėnų kapines bus sustiprintas 38 ir 114 maršrutų autobusų eismas.

Papildomas troleibusų eismas

Patogesniam susisiekimui su kapinėmis bei persėdimams miesto teritorijoje dažniau kursuos ir šie troleibusų maršrutai:

2 maršrutas (Saulėtekis – Stotis).

7 maršrutas (Perkūnkiemis – Stotis).

16 maršrutas (Pašilaičiai – Stotis).

19 maršrutas (Pašilaičiai – Saulėtekis).

Šiame straipsnyje:
Vilnius
sostinė
viešasis transportas
kapinės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų