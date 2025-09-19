 Primena vilniečiams: iki liepos įsigyti pigesni viešojo transporto bilietai nuo spalio nebegalios

2025-09-19 11:03
ELTOS inf.

Vilniaus miesto tarybai nusprendus nuo liepos pabranginti viešojo transporto bilietų kainas, iki tol įsigyti bilietai nuo spalio nebegalios, primena savivaldybės įmonė JUDU. Vis tik, anot bendrovės, už iki tol nepanaudotus bilietus pinigus bus galima susigrąžinti iki metų pabaigos.

JUDU vilniečius ragina turimus pigesnius bilietus aktyvuoti iki rugsėjo 30 d.

Anot įmonės, iki šios dienos aktyvuoti pigesni bilietai galios visą juose nurodytą laikotarpį, t. y., metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.

Taip pat už laiku neaktyvuotus bilietus iki metų pabaigos bus galima susigrąžinti pinigus. Tam reikės   užpildyti specialią užklausos formą JUDU interneto svetainėje.

ELTA primena, kad nuo liepos abiejų vienkartinių trumpalaikių bilietų kaina padidėjo 0,35 euro: pusvalandžio trukmės – nuo 0,65 iki 1 euro, 60 minučių – nuo 0,9 iki 1,25 euro.

Ilgalaikis 30 dienų bilietas (su savaitgaliais) pabrango nuo 29 iki 38 eurų, o šio laikotarpio bilietas tik darbo dienomis – nuo 26 iki 35 eurų.

12 mėnesių bilietas (kalendorinėmis dienomis) dabar kainuoja 342 eurus (iki liepos 1 d. – 310 eurų), 12 mėnesių (tik darbo dienomis) pabrango iki 315 eurų.

Pranešimo autoriaus nuotr.

Pilnas 90 dienų bilietas pabrango nuo 81 iki 110 eurų.

1 dienos bilieto kaina nuo 5 eurų pakilo iki 7,5 euro, 3 dienų – nuo 8 iki 13,5 eurų.

Kartu išlaikytos lengvatos studentams, moksleiviams ir kitos, o senjorų metinio bilieto kaina suvienodinta su tokiu pat pradinukų bilietu ir padidinta nuo 2,9 iki 10 eurų.

