 Klaipėdoje sužibo Kalėdų eglė

2025-11-29 19:23
Klaudija Audickaitė

Klaipėda oficialiai pradėjo šventinį laikotarpį – Teatro aikštėje įžiebta pagrindinė miesto eglė.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9kuFnW0fy0w?si=nUvpPQlaLtfbiFEH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>Į renginį susirinko gausus būrys klaipėdiečių ir svečių, norėjusių kartu atšvęsti Kalėdų laukimo pradžią.

Šių metų miesto žaliaskarė ypatinga – ji sužibo įvairiausiomis spalvomis. Įžiebimo metu dangų nušvietė fejerverkai.

Įžiebimo akimirką lydėjo šventinė muzika, šokiai ir vaikų džiaugsmas.

Klaudijos Audickaitės nuotr.

„Dėkoju miestiečiams, kurie nusprendėte atvykti šį vakarą į senamiestį ir pasidžiaugti savo tikraisiais namais – Klaipėda", – renginio metu susirinkusiuosius sveikino Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.

Įžiebus eglę, šventė mieste nesibaigia –  nuo 18 iki 21 val. Teatro aikštėje vyks šventinė diskoteka su DJ Montello.

Atvira ledo čiuožykla taip pat pradeda veikti, kviesdama didelius ir mažus pasimėgauti žiemiška pramoga pačioje miesto širdyje – Teatro aikštėje. 

Kalėdos Klaipėdoje 2025
Teatro aikštė
arvydas vaitkus
įžiebta eglė
klaipėdiečiai

Nyka dj
Ar Juevani kaledoms per poweri Depeshus groja liudesi? Žmoną aprauda su tokiu elgesiu? Prancūz romanai?
1
0
Du.nynas
Dar dainupja man pstinka taip gyvent nežinioje, du.rnynas aukštu lygiu tautai?
1
0
Kenkejai
Kaip gvenimas virto naktim - dainuoja Vilnije , kas tai yra? Juk gerove 1000e mėn
1
0
