 Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas)

Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas)

2025-11-29 09:28
Klaudija Audickaitė

Šiandien Klaipėdoje prasidėjo šventinis laikotarpis – Teatro aikštėje tradiciškai įžiebta pagrindinė miesto eglė. Šventėje – muzika, žinomi atlikėjai, staigmenos, o svarbiausia – renginį tiesiogiai galėjo stebėti ir tie, kurie negalėjo atvykti į senamiestį.

Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas)
Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas) / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Dienraščio „Klaipėda“ portalas klaipeda.diena.lt bei feisbuko paskyra Dienraštis „Klaipėda“ transliavo renginį tiesiogiai. Transliacija buvo verčiama į gestų kalbą, kad šventę galėtų patogiai sekti visi norintieji.

Šventinis vakaras prasidėjo 17 val., o scenoje pasirodė daugelio mažųjų laukiami personažai – Kakė Makė, Netvarkos Nykštukas bei Kalėdų Senelis. Juos lydės bei šventinę nuotaiką kurs gerai žinomi Lietuvos atlikėjai – Monika Linkytė ir Donatas Montvydas. Taip pat dainas susirinkusiems dovanos vaikų chorai ir pasirodys šokių ansambliai.

Šventės kulminacija – pagrindinės miesto eglės nušvitimas bei atviros ledo čiuožyklos atidarymas. Šiemet nuostabaus grožio eglutę miestui padovanojo Irena ir Jonas Daugėlos.

Nuo vidurdienio Teatro aikštėje šurmuliuoja ir tradicinė šventinė mugė – joje galima paskanauti karštų gėrimų, įsigyti rankų darbo dovanų bei suvenyrų.

Vakaro pabaigoje dangų nušvies fejerverkai, o nuo 18 iki 21 val. vyks šventinė diskoteka su DJ Montello.

Kviečiame visus, kurie neturėjo galimybės atvykti, nepraleisti ir pasigrožėti Klaipėdos eglutės įžiebimo švente nuotoliniu būdu – tiesioginė transliacija dienraščio „Klaipėda“ portale ir feisbuke prasidėjo lapkričio 29 d,. 17 val. 

Vaizdo įrašą stebėkite čia: https://www.facebook.com/Dienrastis.KLAIPEDA/videos/1567166167798919

 

Šiame straipsnyje:
Kalėdos Klaipėdoje 2025
Klaipėdos eglutės įžiebimas
Teatro aikštė
pagrindinė miesto eglė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
super
Super. gražus renginys
0
0
Nu na
Ka.kus kiša tautai putino agentai stukačiai?
1
-1
Ela
Per Balticum rodo normaliai , o per Klaipėdos TV be garso , vien vaizdas ... keista, taip nepasiruošta ?
1
0
Visi komentarai (4)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų