Galvosūkis prokurorams – garsios valdininkės turtai

Prie parko – apartamentai

Klausimų kilo dėl K. Donelaičio gatvėje esančio daugiabučio, kuris prieš 25 metus priklausė savivaldybei.

Čia stovėjo apleistas gyvenamasis namas, sandėlis ir skalbykla, priklausiusi vienai ligoninių.

Šiuo metu I. Šakalienės šeimos valdomas pastatas oficialiai yra rekonstruojamas, nors, Seimo nario V. Simulik nuomone, iš pažiūros atrodytų, jog jis yra naujai perstatomas.

Parlamentarui sukėlus ažiotažą, statybas tikrino Statybų inspekcija, tačiau nusižengimų nerado.

Valerijus Simulik: įtariu, jog valstybei galėjo būti padaryta 192 tūkst. eurų žala.

Panašu, jog prie pat Skulptūrų parko kyla prabangių apartamentų kompleksas, nes šiuo metu jau yra platinami skelbimai apie parduodamus butus, pro kurių langus atsiveria puikus vaizdas.

Už dviejų kambarių butą prašoma 120 tūkst. eurų.

Rangovo įrengtoje informacinėje lentoje pažymėta, jog statyba pradėta šiemet sausį, o turi būti baigta kitų metų birželį.

Šiuo metu šis pastatas yra valdomas įmonės "Donelaičio namai". Įmonė priklauso I. Šakalienei ir dviem jos dukterims – Mažvydei ir Imantei.

Dirbtuvės – I. Šakalienės kūrybai?

Valdininkė koją į K. Donelaičio gatvėje esantį pastatą įkėlė 1994 m.

Klaipėdos miesto valdybos 1994 m. balandžio 28 d. potvarkiu valstybinė komisija spalio 3 d. įkainojo šiame pastate buvusias kūrybines dirbtuves.

53,53 kv. m ploto patalpas I. Šakalienė įgijo pirkimo–pardavimo sutartimi.

Kyla klausimų, kodėl būtent šiai klaipėdietei savivaldybė nutarė parduoti savivaldybės turtą, gal ji anuomet buvo ypač garbi meno kūrėja?

Ginčai: istorinėje miesto dalyje esančiu I. Šakalienės šeimos objektu domimasi ne pirmą kartą. Nors skandalas dėl savivaldybei priklausančio turto pardavimo buvo kilęs dar 2011 m., tačiau įvairios valstybinės institucijos sandoriuose neįžvelgė nieko neteisėto. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Butus pirko vieną po kito

Po šio sandorio, panašu, jog I. Šakalienės šeima dėjo daug pastangų, kad pavyktų įgyti visus šiame name esančius butus.

1996 m. I. Šakalienė iš gyventojo nupirko 46,23 kv. m ploto butą.

2003-iųjų liepą jau perkamas 51,39 kv. m ploto butas.

Po trejų metų I. Šakalienė įsigijo 32 šimtąsias kito buto iš privataus asmens.

2007 m. I. Šakalienė įsigijo dar vieną 18,86 kv. m ploto butą.

2010 m. nuperkamas ir 39,41 kv. m ploto butas pirmajame aukšte.

Septintojo sandorio istorija daugiausia kelia klausimų Seimo nariui V.Simulik.

2011 m. balandžio 14 d. I. Šakalienė iš Klaipėdos savivaldybės įsigijo 68 šimtąsias buto dalis.

Tai reiškia, jog iš 61,1 kv. m ploto moteris pirko 44 kv. m.

I. Šakalienei šis sandoris atsiėjo 24 tūkst. litų (beveik 7 tūkst. eurų).

V. Simulik viso šio buto privatizavimą formaliai laiko teisėtu, tačiau akcentuoja, jog buto dalis, 44 kv. m, buvo parduota už gerokai mažesnę nei rinkos kainą.

"Mano nuomone, rinkos kaina tokio dydžio būstui šioje miesto dalyje tuo metu galėjo siekti 93 tūkst. litų. Tokius skaičius įvardijo valstybės įmonė Registrų centras. Masinio vertinimo metu buvo nustatyta 93 tūkst. litų suma tokiam pat turtui. Taip pat kyla įtarimų, kodėl didelį nuosavą namą turinčiai I.Šakalienei išnuomojamas Klaipėdos miesto savivaldybės plotas, jei ši ponia nėra socialiai remtina ar daugiavaikė vieniša mama? Šiame bute ji niekada negyveno", – stebėjosi V. Simulikas.

2010 m. Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimu buvo nutarta sudaryti nuomos sutartį su I.Šakaliene privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui jai išnuomojant savivaldybei priklausančio buto dalį.

Žiūrint formaliai, valdininkė iš tiesų nieko nepažeidė. Pati taryba priėmė tokį sprendimą pagal tuo metu galiojančias teisines normas.

Nuoma buvo įforminta metams, o vėliau sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

Sklypas atiteko be aukciono

Kitas Seimo nariui klausimų keliantis dalykas yra susijęs su šio objekto sklypu.

Formaliai prie Skulptūrų parko esantis sklypas priklausė trims pastatams – gyvenamajam namui, sandėliui ir skalbyklai.

2008-aisiais Klaipėdos savivaldybės taryba leido I. Šakalienei privatizuoti skalbyklą.

Tuo metu privatizavimo komisijai vadovavęs tarybos narys Vygantas Vareikis tarybai teiktame sprendimo siūlyme pažymi, jog šiuo sprendimu bus leidžiama privatizuoti be žemės, nugriovimui savivaldybei nuosavybės teise priklausantį statinį – 64,49 kv. m ploto skalbyklą.

Aiškinamajame rašte teigiama, jog skalbykla yra įtraukta į privatizuojamų pastatų sąrašą.

"Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto ir Skulptūrų parko detaliajame plane nurodyta, kad savivaldybei priklausantis pastatas K. Donelaičio g. 12A yra bendro naudojimo žemėje. Šiam pastatui yra priskirtas bendrojo naudojimo 0,0378 ha išnuomojamas žemės sklypas, tai yra savivaldybei priklausančiam pastatui nėra suformuotas atskiras žemės sklypas. Bendro naudojimo sklypo naudotojai yra valstybė, fiziniai asmenys ir savivaldybė", – rašoma aiškinamajame rašte.

Ant K. Donelaičio gatvėje esančio 12-ojo namo kabo perspėjimas, jog dabar čia yra privati nuosavybė. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Esą atskiro sklypo savivaldybė negalėjo suformuoti savo turtui, nes skalbykla stovėjo daugiabučio kieme, o įvažai į kiemą yra nustatytas servitutas.

Iš pirmo karto politikai nesiryžo patvirtinti tokio sprendimo, klausimas buvo atidėtas. Tačiau vėliau nubalsavo už šį siūlymą.

"Jei miesto valdžia mato, jog yra savivaldybės pastatas, o po juo – žemės sklypas, kodėl nebuvo skelbiamas aukcionas ir šis sklypas nebuvo parduotas rinkos kaina?" – retoriškai klausė V. Simulik.

Tuomečiame tarybos sprendimo aiškinamajame rašte pažymėta, jog savivaldybės tarybai priėmus sprendimą leisti privatizuoti pastatą nugriovimui, bus inicijuota procedūra dėl bendro naudojimo žemės sklypo dalies priskyrimo pastatui K. Donelaičio g. 12A panaikinimo.

O tai reiškia, jog jau tuomet esą buvo aišku, kad į privačias rankas palaipsniui perėjusiam daugiabučiui teks kur kas didesnis sklypas.

Aiškinsis: Seimo nariui V. Simulik kilo įtarimų, jog šalia Skulptūrų parko beveik 13 arų sklype kyla visiškai naujas statinys, nors I. Šakalienės šeima yra gavusi tik leidimą pastato rekonstrukcijai. (Vytauto Liaudanskio nuotr. / Redakcijos montažas)

Ginčas dėl viešo intereso

Seimo nario V. Simulik skundai prokuratūrai – ne pirmieji dėl Klaipėdoje gerai žinomai valdininkei priklausančio būsto.

2009 m. į prokuratūrą ir teismus raštus siuntinėjo ir kitas politikas Naglis Puteikis.

Anuomet uostamiesčio tarybos nariu buvęs N. Puteikis prisiminė, jog, po jo kreipimosi į Generalinę prokuratūrą, ši kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydama panaikinti savivaldybės tarybos sprendimą dėl pastato K. Donelaičio g. 12A privatizavimo.

2009 m. balandį viešumoje buvo minėta, jog prokuratūra, atlikusi patikrinimą pagal miesto tarybos nario kreipimąsi, nustatė, kad minimam pastatui nebuvo priskirtas sklypas, nebuvo įvertinta žemės nuomos vertė, todėl tarybos sprendimas privatizuoti šį pastatą nugriovimui prieštarauja Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 22 str. ir 9 str. 4 dalies nuostatoms.

"Mano bei tuometės Vyriausybės atstovo tarnybos darbuotojos Daivos Kerekeš argumentus, jog tarybai pateiktas šis sprendimo projektas prieštarauja įstatymams, miesto tarybos dauguma atmetė. Esminiai mūsų argumentai – pastatas negali būti privatizuojamas nugriovimui, nes to nėra detaliajame plane, vadinasi, įsigijęs teisę nugriauti pirkėjas įsigyja teisę į žemės nuomą bei teisę statyti naują pastatą, o tai reiškia, kad specialiai tokiu privatizavimo būdu sumažinama pardavimo kaina, tuo padarant žalą valstybei. Be to, tokio privatizavimo būdo nėra įstatyme. Yra pardavimas nugriovimui ir tik esant detaliajame plane numatytam nugriovimui", – tikino Seimo narys N. Puteikis.

Vis dėlto anuomet N. Puteikiui nepavyko teismuose užginčyti šio sandorio.

Turtai: I. Šakalienę lydi pavydėtina sėkmė – privačiame name gyvenanti valdininkė turbūt iš algos sugebėjo susipirkti šalia Skulptūrų parko esantį daugiabutį. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)