Gargžduose nebus tvarkomi tūkstančiai tonų atliekų

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad bendrovė „Ekonovus“ atliekų laikymo, rūšiavimo, presavimo ir smulkinimo veiklą planavo šalia gyvenamosios ir rekreacinės paskirties teritorijų, o taršių veiklų atsiradimas čia prieštarauja Gargždų miesto bendrojo plano sprendiniams.

Be to, dar prieš kelerius metus, planuojant pramoninę veiklą mieste, priimtas sprendimas nedidinti bendro išmetamų teršalų kiekio.

„Įmonė tikina, kad jų vykdoma veikla neturės įtakos gyventojų gyvenimo kokybei, visas procesas vyks uždaroje erdvėje. Tačiau per metus jie planuoja išrūšiuoti arti 50 tūkstančių tonų atliekų, kasdien mūsų keliais važiuos po keliasdešimt sunkiasvorių automobilių. Be to, ir Klaipėdos miesto patirtis rodo, kad realybė yra kitokia. Savivaldybės turi itin atsakingai priimti sprendimus dėl taršių įmonių kūrimosi jų teritorijose, tą rodo ir vienas po kito Lietuvoje kylantys skandalai dėl aplinkosauginių pažeidimų“, – po Tarybos sprendimo komentavo meras Bronius Markauskas.