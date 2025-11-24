Gargžduose – ypatinga kalėdinė kelionė

Legenda pasakoja apie keturias simbolines relikvijas – miesto raktą, eglės šakelę, Kalėdų žaislą ir baltąją snaigę. Šios relikvijos, lydimos gamtos, šviesos ir vėjo dvasių, iškyla iš Kalėdų ežero gelmių, o jų sugrįžimą į miestą lemia vaikų prisilietimas – šviesos galia, galinti įveikti užmaršties ledus.
Šventė prasidės 18 val., o teatralizuotame koncerte pasirodys dainos studija „Bangelės“, šiuolaikinio dainavimo studija „Laguz“, Gargždų miesto teatro aktorės bei šokių studija D&D. Vakaro pabaigoje dangų nušvies spalvingi fejerverkai.
Kalėdinė mugė ir edukacijos
Nušvitus eglei, mieste prasidės šviesų, muzikos, jaukių susitikimų kupinas kalėdinis laikotarpis, kurio metu netrūks įvairių veiklų tiek mažiems, tiek dideliems.
Aikštėje prie kultūros centro nuo gruodžio 5 iki 21 dienos veiks mugė „Kalėdų skoniai“. Šventiniuose nameliuose vietos kūrėjai ir gamintojai siūlys rankdarbius, skanumynus, šventines dovanas ir kitas jaukias smulkmenas.
Šalia mugės įsikurs ir edukacijų nameliai, kuriuose mažųjų ir jų tėvų gruodžio 5, 8, 11, 12 ir 17 dienomis lauks įvairios kūrybinės veiklos. Bus galima pasinerti į aromaterapijos pasaulį ir susikurti savo kalėdinį kvapą, kurti žaisliukus, šventinius aksesuarus, atvirukus. Kalėdiniame namelyje bus galima pasigrožėti Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojų rankdarbiais – unikaliais, su meile kurtais šventiniais akcentais namams ar dovanoms.
Kursuos šventinis traukinukas
O Gargždų miesto parko amfiteatre gruodžio vakarais duris atvers Kalėdų Senelio rezidencija, į kurią užsukti galės visi, norintys susitikti su Kalėdų Seneliu – įteikti jam laišką ar tiesiog pabendrauti. Kalėdų Senelis svečių lauks gruodžio 5 dieną nuo 19 iki 21 val., o gruodžio 13, 14, 20 ir 21 dienomis – nuo 17 iki 20 val.
Tuo pat metu parke nemokamai kursuos kalėdinis traukinukas – vienas mylimiausių vaikų šventinio laikotarpio akcentų. Traukinukas veš maršrutu nuo Gargždų parko alėjos iki Kalėdų Senelio rezidencijos ir atgal.
Šventinį laikotarpį papuoš ir kalėdinės chorų giesmės po atviru dangumi. Gruodžio 8, 11, 12 iki 17 dienos keturiuose nemokamuose koncertuose prie Gargždų kultūros centro pasirodys įvairūs rajono kolektyvai.
„Kviečiu visus rajono gyventojus ir svečius pasimėgauti šventine nuotaika ne tik Gargžduose, bet ir kitose seniūnijose – eglučių įžiebimai, koncertai ir jaukūs susitikimai vyks visame Klaipėdos rajone. Tai puiki proga pasidairyti po savo kraštą, aplankyti kaimynus ir pasidžiaugti, kaip gražiai ir įvairiai bendruomenės kuria Kalėdų laukimą“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Kalėdinių eglių įžiebimo švenčių datos kitose seniūnijose:
- lapkričio 28 d. 19 val. – Jakai;
- gruodžio 4 d. 19 val. – Priekulė;
- gruodžio 4 d. 18 val. – Endriejavas;
- gruodžio 5 d. 18 val. – Kretingalė;
- gruodžio 6 d. 17.30 val. – Sendvaris;
- gruodžio 6 d. – šventinis karavanas Vėžaičių seniūnijoje;
- gruodžio 6 d. 18 val. – Vėžaičiai;
- gruodžio 7 d. 17 val. – Agluonėnai;
- gruodžio 7 d. 18 val. – Kvietiniai;
- gruodžio 9 d. 17 val. – Dreverna;
- gruodžio 12 d. 18 val. – Girkaliai;
- gruodžio12 d. 18 val. – Veiviržėnai (12 ir 13 d. – mugė);
- gruodžio 13 d. 17 val. – Dauparai;
- gruodžio 13 d. 16–21 val. – Dovilai (Šviesos diena);
- gruodžio 14 d. 17 val. – Plikiai.
