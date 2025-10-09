Garsiajame name – griovimas ir tvarkyba?

Istorija – labai sena
Ši istorija – labai sena ir tęsiasi daugiau nei 15 metų.
Dar 1996-aisiais pradėjusi supirkinėti būstus K. Donelaičio gatvės 12-ajame name, I. Šakalienė ir jos dukros tapo viso pastato savininkėmis ir įsteigtos bendrovės vardu oficialiai ketino rekonstruoti šį istorinį namą.
Kai jo kieme buvo sumūrytas baltų blokelių priestatas, prasidėjo naujas etapas.
2021 metais statytoja įvardinta tuometė savivaldybės valdininkė I. Šakalienė buvo įpareigota nugriauti dviejų aukštų su mansarda namo priestatą.
Vėliau jai buvo suteiktas leidimas suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti I. Šakalienei ir jos dukroms priklausantį pastatą.
Šis reikalavimas iki šiol neįvykdytas.
Prasidėjo biurokratinė karuselė – institucijos užverstos skundais, jie nagrinėti, pasak savivaldybės atstovų, bandyta atsižvelgti į dabar jau buvusios valdininkės reikalavimus, bet padėtis nuo to laiko nepasikeitė.
Nustojo bendrauti
Nuo šių metų pradžios I. Šakalienė nutraukė bet kokį bendravimą su savivaldybės darbuotojais, nereagavo į raginimus bei reikalavimus vykdyti įpareigojimus.
Todėl, įsitikinę, kad įpareigojimas nevykdomas, savivaldybės darbuotojai šių metų balandžio 7 dieną atliko patikrinimą, dar kartą įsitikino, kad padėtis prie minimo namo nuo 2024 metų nepasikeitė.
Gegužės 13 dieną valdininkai surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą.
Apie visa tai buvo informuota ir I. Šakalienė, bet, kaip teigta, ir į šiuos pranešimus ji nereagavo.
Birželio 13 dieną pastato savininkei skyrė 390 eurų baudą.
Šis veiksmas jau sulaukė reakcijos – I. Šakalienė sprendimą apskundė teismui.
Kam gresia pavojus?
Skunde ji teigė nesuprantanti, kam kelia grėsmę griūvantis namas, dėstė ir kitus argumentus.
I. Šakalienės skundą vakar pradėjo nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismo Klaipėdos rūmų Kretingoje teismas.
390 – tiek eurų sudarančią baudą valdininkai skyrė pastato savininkei.
Pati skundo autorė teisme nepasirodė ir nesureagavo į teismo pranešimą apie bylos nagrinėjimą.
Kadangi nebuvo gauta informacijos, kad teismo dokumentai nepasiekė skundo autorės, nuspręsta, kad bylą galima nagrinėti ir I. Šakalienei nedalyvaujant.
Klaipėdos savivaldybės atstovas trumpai išdėstė, kodėl buvusi kolegė nubausta, ir teigė, kad avarinės būklės pastatas yra laisvai prieinamas, jame nuolat lankosi ir net gyvena benamiai, gali patekti vaikai, nes patikrinimo metu jis buvo atitvertas viso labo „Stop“ juosta.
Teisėja išklausė savivaldybės Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Loretos Granovienės liudijimą. Liudytoja patikino pastarąjį kartą prie K. Donelaičio g. 12 namo buvusi rugsėjo 19 dieną, tada jokių pokyčių nepastebėjo.
Teisėja nusprendė, kad būtų logiška pakalbinti pastato techninį prižiūrėtoją. Savivaldybės darbuotojai apie tokį asmenį turėjo duomenų prieš trejus metus. Iki pirmadienio L. Granovienė pažadėjo teismui pateikti šio asmens duomenis.
Tuo teismo posėdis baigėsi, kitas numatytas spalio 24 dieną.
Paskelbė apie darbus
O tuo metu prie minėto K. Donelaičio gatvės 12-uoju numeriu pažymėto pastato vakar vyko šioks toks veiksmas.
Nuo šios gatvės namo kiemas buvo atitvertas segmentine tvora, ant kurios kabojo skelbimas. Juo pranešama, kad nuo spalio 1-osios iki lapkričio 30 dienos bendrovė „Simra“ vykdo gyvenamosios paskirties dviejų aukštų su mansarda priestato, esančio K. Donelaičio g. 12, Klaipėdoje, griovimo ir statybvietės sutvarkymo darbus.
Namo kieme stovėjo keli automobiliai, vidurdienį ten sėdėjo ir rūkė du darbo rūbais vilkėję vyrai. Prie priestato sienos, besiribojančios su gretimu privačiu sklypu, stovėjo keltuvas.
