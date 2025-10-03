Gatvėse – dangos remontas

Bus remontuojamas užvažiuojamasis kelias į Priestočio gatvę ties Mokyklos gatvės viaduku.
Darbai truks šiek tiek daugiau nei savaitę.
Užvažiuojamajame kelyje iš Liepų gatvės į Priestočio gatvę bus klojama nauja ištisinė asfalto danga.
Šiuo metu šiame intensyviai naudojamame ruože asfaltas yra deformuotas, tad darbai iš esmės pagerins kelio kokybę.
Kelininkai intensyviausio eismo piko metu nedirbs, eismo uždarymo nenumatyta. Darbai kasdien bus pradedami nuo 8.30 val. ir truks iki 16 val.
Pabaigę darbus užvažiuojamajame kelyje, kelininkai persikels ir į pačią Liepų gatvę bei Laivų skersgatvį – ruožus, kur danga prasčiausia.
Nauja asfalto danga bus klojama Liepų gatvėje ruože nuo K. Donelaičio aikštės, kur baigiasi akmens grindinio danga, iki Trilapio gatvės ir Laivų skersgatvyje nuo Liepų iki Danės gatvės.
Čia taip pat bus keičiami susidėvėję šulinių dangčiai, pritaikomas šulinių lygis prie naujos gatvės dangos. Darbai preliminariai truks apie dvi tris savaites.
Remontas kainuos apie 200 tūkst. eurų, darbus pagal gatvių priežiūros sutartį atliks įmonė „Kelių priežiūra“.
Danės gatvė taip pat bus rekonstruota ir pratęsta iki pat Artojo gatvės.
Darbų zona apims gatvės ruožą nuo Laivų skersgatvio iki Artojo, Mokyklos bei Liepų gatvių sankryžos.
Kartu bus įrengiamas naujas apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešojo transporto stotelės, įrengiami ir rekonstruojami lietaus nuotekų, elektros, šilumos tinklai, saugios iškilios pėsčiųjų perėjos ir sankryžos, automobilių stovėjimo vietos, sodinami želdiniai.
Gatvę pratęsus, atsiras papildoma jungtis su Mokyklos ir Liepų gatvėmis, tai turės reikšmingos įtakos eismo srautams centrinėje miesto dalyje.
Inžinerinių tinklų atnaujinimas jau vyksta, o gatvės rekonstrukcijos ir įrengimo darbai, priklausomai nuo oro sąlygų, startuos šių metų rudenį arba ateinančių metų pradžioje ir truks apie pusantrų metų.
Naujausi komentarai