Budrumo keliuose dar prireiks: informacija vairuotojams

„Valstybinės reikšmės intensyviausių bei rajoninių kelių dangos daug kur provėžotos, padengtos sniego sluoksniu, o mažesnio intensyvumo keliai – gali būti apsnigti. Dėl puraus ar prispausto sniego keliai daugelyje rajonų yra slidūs. Kiek geresnė situacija Rytinėje bei Pietrytinėje šalies pusėse, kur reiškiniai jau slopsta ir baigiame normalizuoti eismo sąlygas po reiškinių“, – Eltai šeštadienio vakarą teigė „Kelių priežiūros“ Komunikacijos vadovas Rimantas Zagrebajevas.
Pasak jo, kelininkai visą laiko dirbo maksimaliai – nuo 2 valandos nakties ir dirba dabar vakare.
„„Kelių priežiūros“ mechanizmai nuvažiavo beveik 20 tūkstančių kilometrų, išbėrė daugiau kaip 3 tūkstančius tonų druskos ir kitų medžiagų, taip pat tirpalo ir smėlio mišinius. Technikos skaičius nuolat kito – nuo 200 iki 150 šiuo metu, darbas vyksta be pertraukų visoje Lietuvoje“, – sako R. Zagrebajevas.
Intensyviausi magistraliniai keliai daug kur pravažiuojami, tačiau rajoniniuose keliuose sąlygos išlieka sudėtingos arba labai sudėtingos. Sulaukta daug pranešimų dėl slidaus paviršiaus, juodojo ledo ir plikledžio – tai reiškiniai, kurie formuojasi ir dingsta labai greitai.
Iš viso šeštadienį užregistruota daugiau kaip 118 skundų dėl prastos kelių būklės.
Atsargumas ir budrumas – svarbiausi artimiausių dienų kelionių palydovai.
Raginama neskubėti vairuojant
Nors snygis Rytų bei Pietų Lietuvoje baigėsi ir ten sąlygos gerėja, situacija išlieka dinamiška, todėl vairuotojai turėtų nuolat įvertinti kelio dangą.
Kelininkai rekomenduoja vairuotojams laikytis didesnių atstumų, būti ypatingai atsargiems, planuoti daugiau laiko kelionei ir vengti nebūtinų išvykų. Didžiausias dėmesys – saugus greitis.
„Apie pavojingas vietas praneškite trumpuoju numeriu 1871. Atsargumas ir budrumas – svarbiausi artimiausių dienų kelionių palydovai“, – sako kelininkai.
Sinoptikai sako, kad Vilniuje, kur dėl pūgos eismas dalyje gatvių penktadienį buvo visiškai paralyžiuotas, sniego dangos storis (atviroje vietovėje) per pusantros paros išaugo nuo 10–14 iki 21–25 cm.
„Šiais skaičiais nereikėtų aklai kliautis, kadangi dėl intensyvaus pustymo formavosi labai netolygi sniego danga: yra storų sniego pusnių ir susiformavusių sniego liežuvių“, – sako sinoptikai.
Jie sostinės gyventojus rekomenduoja susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ir pasiėmus sniego kastuvą atsikasti savo namų kiemus, taip pat padėti kaimynams.
