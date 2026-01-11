Įvardijo, kokios yra eismo sąlygos

„Dabar pajėgos mestos į pėsčiųjų takus bei ketvirto ir penkto priežiūros lygius: tai yra rajoninius kelius ir kelius su žvyro danga, kur situacijai stabilizuoti reikia daugiau laiko. Nepravažiuojamų kelių nėra, tačiau vis dar nemažai vietų, kur pravažiuoti sudėtinga arba sunkiau pravažiuojama. Darbai užtrunka, jie kartojami“, – komentare Eltai teigė bendrovės Komunikacijos vadovas Rimantas Zagrebajevas.
Anot jo, vien šeštadienį atliekant kelių priežiūros darbus nuvažiuota virš 70 tūkst. kilometrų
R. Zagrebajevas sako, kad po pūgos keliuose dirbama be pertraukų – technika nuolat valo ir barsto kelius visoje Lietuvoje.
„Artėjant žemai temperatūrai, iki –15 °C ir žemiau, svarbiausia prevencinis darbas: barstome druskos tirpalus ir mišinius, kad keliai neužšaltų. Kur reikia, naudojame kalcio chlorido ir frikcinių medžiagų mišinius, nes įprasta druska prie didelio šalčio tampa mažiau efektyvi. Taip pat praplatinami kelkraščiai, kad sniego sankaupos neužšaltų ir nekeltų pavojaus“, – Eltai sakė „Kelių priežiūros“ atstovas.
Valstybinės reikšmės keliuose jau išbarstyta apie 3,7 tūkst. tonų druskos.
Vairuotojų vis dar prašoma būti itin atsargiais, laikytis saugaus greičio ir didesnių atstumų, o apie pavojingas vietas pranešti trumpuoju numeriu 1871.
Sinoptikai praneša, kad pirmadienio naktį daug kur truputį pasnigs. Pūs šiaurinių krypčių 3–8 m/s vėjas. Temperatūra naktį nukris iki 11–16, rytuose daug kur 17–19, pajūryje 8–10 laipsnių šalčio, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį rytiniame šalies pakraštyje truputį pasnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 13–18, kai kur pragiedrėjus iki 21. Pajūryje bus 10–12 laipsnių šalčio, dieną 8–13, pajūryje – apie 7 laipsnius šalčio.
