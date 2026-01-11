Meteorologas: vaizdelis atrodo gana mistiškai

„Išeikit į lauką ir galbūt pamatysite tai, ko dar nesate matę. Tai – šviesos stulpai, – šeštadienio vakarą mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika. – Prieš keliolika metų gerai pamenu, kad apie šį reiškinį spaudoje neretai būdavo rašoma kaip apie kažkokią retenybę, kuri pasitaiko tik Arkties regione, Sibire ar Kanadoje. Šis reiškinys nėra toks ypatingai retas ir būna net pas mus Lietuvoje. Viskas, ko reikia, tai -10 °C ar didesnio šalčio ir ore plūduriuojančių labai mažų plokštelės formos šešiakampių snaigelių (oras tuo metu gali blizgėti)“ .
Šeštadienį, apie 23 val., šis reiškinys gerai matyti plika akimi tiek Alytuje, tiek kitose Lietuvos vietovėse. Svarbu nestovėti po ryškiomis šviesomis ir būti, kur yra tamsiau.
„Turėtumėte pamatyti į dangų besiremiančius šviesos stulpus (optinis atmosferos reiškinys). Vaizdelis atrodo gana mistiškai ar net ateiviškai. Iš lauko atėjęs į laiptinę netgi ant juodos striukės labai gerai pamačiau tas smulkias šešiakampes snaigeles, kurios visą šį grožį ir sukuria. Blizga tiek oras, tiek žemės paviršius. Galima praktiškai įsitikinti, kas visa tai sukuria“, – teigė G. Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad sekmadienio dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra 5–10, pajūryje apie 4 laipsnius šalčio.
Pirmadienio naktį daug kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, rytuose daug kur 17–19, pajūryje 8–10 laipsnių šalčio, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį rytiniame šalies pakraštyje truputį pasnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 13–18, kai kur pragiedrėjus iki 21, pajūryje 10–12 laipsnių šalčio, dieną 8–13, pajūryje apie 7 laipsnius šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 9 d. daugelyje upių stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 27 cm per parą. Nemuno aykštupyje, kai kur, kilimas iki 105 m.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Vente ledo storis iki 10 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga.
Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad sausio 7 d. kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę Kaune ir Jonavoje. Sekmadienį ir pirmadienį vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis daugelyje miestų išliks aukštas. Prastos oro kokybės priežastys – nepalankios meteorologinės teršalų išsisklaidymo sąlygos, dėl šaltų orų suintensyvėjusi šiluminės energijos gamyba energetikos įmonėse ir individualiuose namuose bei transporto keliama tarša.
