Sinoptikai: juntamoji temperatūra bus labai žema

2026-01-08 16:57 klaipeda.diena.lt inf.

„Šiuo metu rytinėje Lietuvos pusėje stiprėja vėjas, todėl juntamoji temperatūra jau dabar yra maždaug 4–6 laipsniais žemesnė nei temperatūra, kurią rodo termometrai. Artimiausią parą juntamoji temperatūra bus dar žemesnė“, – ketvirtadienio pavakarę pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, kaip prognozuojama, pietryčių Lietuvoje vietomis pasnigs.  Kai kur pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Žemiausia temperatūra 11–16, kai kur iki 18 laipsnių šalčio (juntamoji temperatūra bus dar 6–8 laipsniais žemesnė).

Penktadienio dieną vietomis, daugiausia pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šalčio (juntamoji temperatūra bus dar 6–8 laipsniais žemesnė).

„Rekomendacijos: eidami į lauką apsirenkite šiltai ir patogiai, prisidenkite veidą šaliku nuo tiesioginio vėjo. Stebėkite, kad nuo kvėpavimo jis nesudrėktų – taip atsiranda didesnė veido nušalimo tikimybė. Nestovėkite vietoje, nuolat judėkite, būkite nusisukę nuo vėjo. Stenkitės ilgai nebūti lauke. Pasirūpinkite, kad naminiai gyvūnai turėtų prieglobstį“, – patarė sinoptikai.

Šeštadienio naktį daug kur sniegas, dieną vietomis truputį pasnigs. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, naktį 9-14 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 6–9, dieną 7–12 laipsnių šalčio.

Sekmadienį daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniuose rajonuose vietomis 7–9, dieną 4–9 laipsniai šalčio.

