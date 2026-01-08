Sinoptikai: juntamoji temperatūra bus labai žema

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, kaip prognozuojama, pietryčių Lietuvoje vietomis pasnigs. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Žemiausia temperatūra 11–16, kai kur iki 18 laipsnių šalčio (juntamoji temperatūra bus dar 6–8 laipsniais žemesnė).
Penktadienio dieną vietomis, daugiausia pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šalčio (juntamoji temperatūra bus dar 6–8 laipsniais žemesnė).
„Rekomendacijos: eidami į lauką apsirenkite šiltai ir patogiai, prisidenkite veidą šaliku nuo tiesioginio vėjo. Stebėkite, kad nuo kvėpavimo jis nesudrėktų – taip atsiranda didesnė veido nušalimo tikimybė. Nestovėkite vietoje, nuolat judėkite, būkite nusisukę nuo vėjo. Stenkitės ilgai nebūti lauke. Pasirūpinkite, kad naminiai gyvūnai turėtų prieglobstį“, – patarė sinoptikai.
Šeštadienio naktį daug kur sniegas, dieną vietomis truputį pasnigs. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, naktį 9-14 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 6–9, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Sekmadienį daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniuose rajonuose vietomis 7–9, dieną 4–9 laipsniai šalčio.
Naudingus medikų patarimus galite rasti čia.
