Užfiksuotas šilumos rekordas: to nebuvo bemaž 80 metų

Remiantis preliminariais duomenimis, buvo išmatuotas naujas gruodžio 10-osios aukščiausios oro temperatūros rekordas. Kybartuose oras sušilo iki 10,3 laipsnio šilumos.
„Ankstesnis šios dienos rekordas buvo užfiksuotas lygiai prieš 76 metus (1949 12 10) Kaune, kai temperatūra pakilo iki 8,7 proc. (t. y. 1,6 laipsnio žemiau nei šiandien)“, – ketvirtadienio vakarą skelbė tarnyba.
Šiemet tai jau 22-as aukščiausios oro temperatūros rekordas. 2024 metais iš viso tokių buvo 18, 2023 metais – 16, 2022 m. – 13, o 2021 m. – 6.
Per pastaruosius penkerius metus šilumos rekordai Lietuvoje išmatuojami net maždaug 10 kartų dažniau nei šalčio.
„Štai ir šiemet pasitaikė tik du žemiausios ir net 22 aukščiausios oro temperatūros rekordai“, – teigė sinoptikai.
Ketvirtadienį taip pat bus šilta. Labai tikėtina, jog bus išmatuotas dar vienas šilumos rekordas.
Lentelėje – aukščiausia gruodžio 10-osios oro temperatūra ir meteorologijos stotys, kuriose oras sušilo labiausiai (AMS – automatinė meteorologijos stotis).
Ketvirtadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 7–10 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 4–8, dieną 5–9 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį be žymesnių kritulių. Daug kur formuosis plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šalčio, vietomis išliks 1–3 laipsniai šilumos. Dieną daug kur numatomi nedideli krituliai. Vėjas rytų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, vietomis 4–6 laipsniai šilumos.
Gruodžio 11 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio kilimas, vietomis iki 29 cm per parą.
Numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
„Primename: ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra daugiau arba lygu 7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – teigė meteorologai.
Vandens temperatūra upėse – 2–9, ežeruose – 3–7, Kuršių mariose – 3–4, Baltijos jūroje – 5–6 laipsniai šilumos.
